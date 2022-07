Así fue el esperado reencuentro de Niurka Marcos con excompañero de La casa de los famosos La polémica vedette cubana se reencontró este martes en México con su excompañero del exitoso reality show de Telemundo y los besos y abrazos no se hicieron esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para nadie es un secreto que la relación entre Niurka Marcos y La casa de los famosos 2 (Telemundo) no terminó en los mejores términos posibles. Nada más salir de la casa más famosa de la televisión hispana y darse cuenta de la campaña de desprestigio que, según ella, orquestó la producción del exitoso reality show en su contra para motivar su expulsión, la polémica vedette cubana comenzó a cargar duramente contra los responsables del programa. Tal fue el descontento y el cabreo de la artista de 54 años que tomó la decisión de cortar toda relación con el reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "Ellos saben perfectamente por qué no fui más [a las galas] porque no permito que me falten al respeto porque yo me doy mi lugar. Los que no se lo den o los que estén obligados por contrato –bueno los que estén obligados por contrato qué pena tienen que aguantar vara y me da mucha pena por ellos–, pero los que lo estén haciendo por el interés de que les den más trabajo ¡qué lástima!", expresó días atrás en una transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram. Pero no todo fue negativo para Niurka. La vedette también fraguó grandes amistades durante su participación en La casa de los famosos que espera seguir conservando fuera del show. Este es el caso de Lewis Mendoza, el noveno expulsado de La casa de los famosos, con quien este martes protagonizó un emotivo reencuentro en un restaurante en México. "Reencuentro con mi querido Lewis", escribió Niurka junto a una grabación en la que aparece besando y abrazando de forma efusiva al entrenador personal dominicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vedette no dio detalles de la conversación que mantuvieron, pero después del reencuentro compartió un video que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. "Después de esta experiencia me acabo de dar cuenta que esto no fue un reality, fue un #manipulity", fueron las contundentes palabras que expresó Niurka en la grabación. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

