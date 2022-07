Así fue el esperado y apasionado reencuentro entre Niurka y Juan Vidal La vedette cubana y el actor, cuya historia de amor surgió en La casa de los famosos (Telemundo), se reencontraron este jueves en la casa de Niurka. Las imágenes hablan por sí solas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días de distanciamiento y confusión alrededor de su relación, Niurka Marcos y Juan Vidal pusieron fin a las especulaciones. La pareja, cuya ardiente historia de amor surgió en el exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo), protagonizó este jueves en la casa de la polémica vedette cubana un apasionado reencuentro que no deja lugar a dudas: su noviazgo marcha a las mil maravillas. Niurka quiso hacer cómplices a sus seguidores de este esperado momento a través de las redes sociales, donde no dudó en mostrar en una transmisión en vivo su apasionado reencuentro con el actor. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram STARPRO Entertainment Un reencuentro que, como no podía ser de otra manera, incendió por completo las redes. Niurka y Juan Vidal Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram STARPRO Entertainment "Que sepa la gente que nosotros nunca hemos estado distantes a partir de los perdones, a partir de los perdones siempre estuvimos superpegados, apoyándonos, hablando por teléfono", contó Niurka, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en Instagram. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram STARPRO Entertainment La vedette explicó que tuvieron que mantener su romance en un discreto segundo plano "por todo lo que estaba viviendo Juan", refiriéndose a su escándalo con Cynthia Klitbo. "Tuvimos que mantener[lo] un poquito hermético por todo lo que estaba viviendo Juan, por todas esas reacciones que provocan de pronto ardides, molestia. Tuvimos que cuidar un poquito. Juan es una persona que siempre ha mantenido su imagen impecable […] Juan estaba incomunicado, estaba aterrado porque cuando una persona no sabe cómo enfrentar un escándalo por primera vez es fuerte para una persona que está acostumbrada a mantenerse en bajo perfil, con respeto hacia la audiencia, con respeto hacia su imagen, su familia, su hija… Estaba sufriendo lo que hizo Cynthia y a mí me tocó sumarme a todos ellos, hacer equipo con ellos –y obviamente con Juan– y callar y esperarnos a nuestro momento y a que él pudiera estar acá conmigo y poderles dar esta sorpresa", explicó la artista de 54 años en la transmisión en vivo de Instagram. "Yo estoy feliz de estar aquí y de verdad que gracias por el apoyo. Estaba la situación muy complicada. No voy a hablar más del tema. Yo vine aquí a gozar, a disfrutar", expresó, por su parte, Vidal, quien cuenta con cerca de 200 mil seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto fue un viaje inesperado, lo tenía que hacer, andamos de viaje de trabajo y ahorita toca el amor y toca lo que me hace sentir bien, entonces creo que también lo merezco, por eso vine a ver a mi chiquita y a disfrutarla. Creo que lo merezco también", agregó.

