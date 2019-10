Amores imperecederos: series de televisión del pasado que nos encantaría resucitar By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Uno de estos programas de televisión celebró los 25 años de su estreno, mientras que otro acaba de terminar después de 12 temporadas en el aire. Empezar galería Rebelde Image zoom Christian Chávez/Instagram Sí, ha habido una nueva versión de la querida telenovela, pero sería bueno tener el elenco original nuevamente. Advertisement Advertisement Muchachitas Image zoom Mezcalent Otra telenovela que tiene otra versión, pero no hay nada como el original. Friends Image zoom NBC/Getty Han pasado 25 años desde que se estrenó este icónico sitcom y nada apunta a que lo veamos de nuevo en la pantalla: el elenco y los productores han dicho no muchas veces. Advertisement Sex and the City Image zoom Getty Images Amor, moda y amigas, todo en la ciudad de Nueva York. Se dieron varias secuelas en el cine, ¿pero por qué no un regreso a la TV? Sin vergüenza Image zoom Mezcalent Esta telenovela fue una versión de Sex and the City en español. How I Met Your Mother Image zoom Monty Brinton/CBS via Getty Images Han pasado cinco años desde que el programa salió del aire. Suficientemente tiempo como para que los fans quieran saber qué ha pasado con este grupo de amigos. Advertisement Advertisement Advertisement The Vampire Diaries Image zoom Michael Loccisano/Getty Images for Nylon Magazine Dos hermanos enamorados de la misma chica y eran vampiros, Nada extraño que este programa nos tuviera a todos al borde del sofá. The Big Bang Theory Image zoom Rich Fury/Getty Images El programa de televisión terminó este año después de doce temporadas y ya tenemos ganas de más. ¡Vuelvan! The Office Image zoom Mitchell Haaseth/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images Estas aventuras cotidianas en una anodina ofician corporativa desaparecieron del aire hace seis años. ¿Los habrán despedido o seguirán en el mismo trabajo? Queremos saberlo ya. Advertisement Advertisement Advertisement Parks and Recreation Image zoom Jason Kempin/Getty Images La comedia hizo reír a todos durante siete temporadas. Aún tenemos preguntas que requieren de respuesta. ¡Mas capítulos, por favor! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

