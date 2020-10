Close

Rebeka Smyth se despide de Al rojo vivo y comparte cuál es su nuevo proyecto La periodista dijo adiós en un emotivo mensaje donde cuenta cuál es su nueva aventura laboral. "Me voy a hacer lo que más amo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una sonrisa en los labios y unas bonitas palabras de agradecimiento, la hasta ahora presentadora de Al rojo vivo dijo adiós al programa que ha sido su casa en los últimos meses. Rebeka Smyth compartió un mensaje muy emotivo en sus redes sociales en el que también reveló cuál será su nuevo destino profesional después de su aventura en el programa estrella de Telemundo. "Mi colaboración con Al rojo vivo terminó el día de hoy. Que gusto haber podido apoyar a mi colega Jessica Carrillo mientras se fue a hacer el mejor trabajo de todos, ¡ser mamá! Gracias a todo el equipo de Al rojo vivo y en especial a Rodner Figueroa por haberme hecho sentir en casa", escribió. Image zoom Rebeka Smyth IG/RS ¿Y ahora qué? Se preguntarán muchos. Sus más de dos meses a bordo del programa le han valido los aplausos y el cariño de un público que, aunque echa mucho de menos a María Celeste Arrarás, ha sabido reconocer la profesionalidad y entrega de la comunicadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su próxima parada son las noticias, el periodismo puro. Tal y como ella mismo anunció en esta publicación le espera la redacción de Noticias Telemundo, el lugar donde se siente más cómoda por su larga trayectoria en ese campo. A partir de este lunes serán sus compañeros Jessica y Antonio Texeira quienes arrancarán la nueva temporada de ARV. Image zoom Telemundo Aunque Rebeka desactivó la función que permite comentarios en Instagram, seguro que son muchos los que le desean todo lo mejor en esta nueva etapa y agradecen su ética profesional. Lo mejor para ti, compañera.

