Rebeka Smyth: "Nunca me había tocado trabajar en un lugar donde todos los conductores fuéramos como familia" La periodista mexicana se unió al equipo de presentadores del programa matutino hoy Día (Telemundo) a mediados de abril, una oportunidad por la que llevaba trabajando "muchos años". "Ahora que soy mamá, las historias que involucran niños me impactan más", confiesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rebeka Smyth Rebeka Smyth | Credit: TELEMIUNDO Desde hace aproximadamente dos meses, el despertador de Rebeka Smyth suena cada mañana religiosamente a las 4:15. Lo primero que hace nada más despertarse es bajar a la cocina a prepararse su desayuno, que varía según el día –"café o te, depende del humor", confiesa–. "Disfruto mucho hacerme un café o un te tempranito y sentarme a pensar sobre mi día y mis objetivos en la vida", cuenta la periodista mexicana, quien debutó como mamá a finales del año pasado. "Cuando mi bebé era más chiquita y no se despertaba, pasaba a darle un beso. Ahora que es más grande la despierto si la beso, y hasta me sigue con la mirada y me cuesta trabajo irme. Me toca besarla al regresar de trabajar". Smyth se unió oficialmente al equipo de conductores del programa matutino hoy Día (Telemundo) a mediados de abril, una oportunidad por la que llevaba trabajando "muchos años". "Yo creo que en algún punto todos queremos que nuestro trabajo sea reconocido", asevera la a periodista, quien es consciente de que "es una responsabilidad muy grande" puesto que está en una posición donde lo que dice "tiene un impacto en nuestra comunidad". "Por esa misma razón, me siento muy orgullosa, pero de igual manera soy muy consciente del compromiso que tengo". ¿Cómo llevas lo de tener que madrugar? La verdad es que me gusta madrugar. Yo pienso mejor en la mañana, soy un 'morning person'. Pero eso sí, mi esposo se queja que a las 7 de la noche ya me quiero ir a dormir. ¿A quién fue la primera persona que llamaste en su día para contarle la noticia de que serías parte del equipo de conductores de hoy Día? A mi esposo. ¡Él es mi fan número uno! Él es el que me llena de energía para cumplir mis sueños. Rebeka Smyth Rebeka Smyth | Credit: TELEMUNDO ¿Con qué noticia te gustaría poder despertar algún día a la comunidad hispana? Esta respuesta es fácil. Sería que los 11 millones de indocumentados que viven en este país y que aportan a la economía sean valorados y reciban un estatus migratorio permanente. ¿Cómo es el ambiente del programa detrás de cámaras entre ustedes? Fenomenal. Nunca me había tocado trabajar en un lugar donde todos los conductores fuéramos como familia. Yo sé que, si llegara a necesitar algo, todos estarían allí para apoyarme. Rebeka Smyth en hoy Día Rebeka Smyth en hoy Día | Credit: Instagram (x2) Mi esposo es alemán, por lo que mi hija es mexicana, inglesa y alemana — Rebeka Smyth ¿Es difícil separar el ser humano del periodista cuando toca informar de temas especialmente sensibles y dolorosos? Si, muchísimo. Soy una persona sumamente sensible. Por ejemplo, cuando me ha tocado ir a la frontera he terminado llorando después de hacer mis historias. Ahora que soy mamá, las historias que involucran niños me impactan más. Nuestro trabajo como periodistas es solo ser testigos, pero muchas veces me es muy difícil, sobre todo cuando hay algún tipo de abuso social. ¿Cómo nace tu inquietud por el mundo del periodismo? Yo nací en México, un país donde hay muchas injusticias. Crecí en los campos mexicanos debido a que mi padre es agrónomo, donde la pobreza en muchas ocasiones es extrema y aquellos que debieran buscar soluciones son parte del problema. Desde niña yo veía el programa de Oprah y noté que sus entrevistas tenían un impacto. Decidí estudiar periodismo para poder entrevistar aquellas personas que son víctimas de injusticias y convertirme en una ventana para ellos. ¿Qué canciones encontraríamos en la lista de reproducción de Rebeka Smyth? Mi lista de reproducciones es muy aburrida, solo tengo canciones para niños y música clásica. Si quiero algo de spice o saber lo que está de moda tengo que escuchar las listas de mi mejor amiga. Dejé de tratar de ser perfeccionista y hoy aprendo lo que me toca aprender y vivo lo que me toca vivir. Me queda claro que hay tiempo para todo — Rebeka Smyth ¿Logras desconectar de las noticias cuando llegas a tu casa o eres de las que está conectada a la actualidad 24/7? Ya no es cuestión de que si quiero o no quiero. Cuando tienes un bebé, tu tiempo gira en torno a esa personita. Trato de leer noticias antes de dormir para estar actualizada antes de que acabe el día. ¿Cuál sería tu plan para un fin de semana perfecto? Viñedos, campo, caballos, mi esposo y una botella de vino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Te convertiste en mamá hace seis meses, ¿ha sido más fácil o más difícil de lo que pensabas conciliar la maternidad con el trabajo? Sin duda, más difícil de lo que pensaba, pero trato de soltar y no forzarme a ser la madre perfecta o la conductora perfecta. Dejé de tratar de ser perfeccionista y hoy aprendo lo que me toca aprender y vivo lo que me toca vivir. Me queda claro que hay tiempo para todo. ¿Cómo era Rebeka Smyth antes de la llegada de su hija y cómo es ahora? Superindependiente. Mi padre es Ingles, nació y creció en la India, después vivió en Inglaterra. Mi madre, quien es mexicana, aprendió ingles solita para dar clases, ahorrar dinero y poder viajar. Entonces, para mí lo más fácil era viajar sola, estar sola. De la misma forma que mi familia es internacional, ahora también la familia de mi hija. Mi esposo es alemán, por lo que mi hija es mexicana, inglesa y alemana. Ahora soy una mujer todavía independiente pero entregada a mi familia y feliz de echar raíces en los Estados Unidos.

