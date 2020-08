Rebeka Smith: "Yo soy yo y María Celeste es María Celeste" La periodista mexicana, que está asumiendo de manera provisional la conducción de Al rojo vivo junto con Jessica Carrillo, hizo frente a través de las redes sociales a las críticas que ha generado su llegada al show tras la salida de Arrarás. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El debut esta semana de Rebeka Smyth en el programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo) tras el inesperado despido de María Celeste Arrarás y el adiós de Myrka Dellanos ha generado muchas reacciones a través de las redes sociales. Así como ha recibido comentarios positivos, la periodista mexicana, que está acompañando de manera provisional a Jessica Carrillo en la conducción del veterano show, también ha tenido que hacer frente a incontables críticas y a las temidas comparaciones que, como se veía venir, no se han hecho esperar. Image zoom María Celeste Arrarás y Rebeka Smyth Instagram María Celeste Arrarás; Instagram Rebeka Smyth A pesar de que no está asumiendo el cargo que ejercía desde hacía casi dos décadas María Celeste y por lo tanto no es su sustituta, muchos se han empeñado en comparar su trabajo con el que realizaba hasta hace pocos días la reconocida periodista puertorriqueña, con comentarios que en ocasiones han llegado a ser muy crueles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ni volviendo a nacer le llegas a los talones a María Celeste", se puede leer en uno de los incontables mensajes que ha recibido en estos días Rebeka en sus redes sociales. La periodista no ha dudo en hacer frente a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con poco más de seis mil seguidores, a algunas de esas críticas y comparaciones. "Ni aunque quisiera [tratar de ser María Celeste] no podría. Yo soy yo y María Celeste es María Celeste", dejó claro recientemente la también escritora. Una respuesta que fue muy aplaudida entre varios de sus seguidores. "No hay razón para que quisieras, eres un hit por ser quien eres", le escribió una compañera de profesión. A pesar del revuelo que ha generado su llegada al programa, Rebeka parece estar disfrutando al máximo de esta nueva aventura profesional. "Qué show. Feliz de tener la oportunidad de estar un día más con ustedes", escribió este miércoles la conductora en Instagram al término del programa.

Close Share options

Close View image Rebeka Smith: "Yo soy yo y María Celeste es María Celeste"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.