Reality desata polémica porque en la comida encontraron gusanos El importante reality mexicano La academia está en el ojo del huracán por un descuido en el cuidado de los participantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada inició la transmisión del famoso reality musical mexicano La Academia; el cual, ha sido un gran acontecimiento porque cumple su 20 aniversario y de sus filas han surgido estrellas como Carlos Rivera, Yahir y Yuridia, entre otros. Pese al festejo no todo ha sido celebración, debido a que se dio a conocer que los alumnos, quienes viven aislados en una casa donde se les prepara para cada gala, que se lleva a cabo cada fin de semana, encontraron gusanos en la comida, según denunciaron los estudiantes. Ante ello, el pasado 14 de junio de 2022, los productores de la emisión Laura Suárez y Ángel Aponte, se reunieron con los participantes para hablar sobre lo ocurrido."Ha ocurrido una situación muy desagradable, extrema, y en este caso hemos decidido romper la cuarta pared y hacer algo que nunca jamás habíamos hecho, que es estar aquí en cámara, pero más que nada es para darles la cara a ustedes", explicó Aponte al interior de la casa durante la transmisión continúa. "Esta noche, para las personas que no saben lo que pasó, se encontraron elementos bastante desagradables en algunas de las comidas de ustedes", continuó. "Estos elementos vinieron en las frutas, en los frutos rojos, no estoy dando excusas, obviamente; simplemente les estoy informando de la investigación que hemos hecho desde hace un par de horas para acá". La Academia 2022 Premiere Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras disculparse, Laura Suárez y Ángel Aponte también explicaron cómo solucionaron esta situación. "En nombre de toda la producción, les damos la cara y queremos pedirles excusas [disculpas] por esta situación, es algo que, como les dije, no nos tomamos a la ligera y que es algo gravísimo", advirtió. "Se tomaron medidas inmediatamente. La empresa que se encarga de sus alimentos fue removida de sus responsabilidades dentro de la producción porque este tipo de incidentes no los permitimos y no los vamos a permitir, ustedes están bajo nuestra responsabilidad", agregó. "Así como les exigimos excelencia en el escenario; exigimos también para nosotros excelencia y este tipo de incidentes no es aceptable".

Reality desata polémica porque en la comida encontraron gusanos

