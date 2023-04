Las reacciones tras la sorpresiva eliminación de Dania Méndez de La casa de los famosos Las redes sociales echaron humo este lunes tras la inesperada eliminación de la influencer mexicana del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Contra todo pronóstico, Dania Méndez se convirtió este lunes en la onceava eliminada de La casa de los famosos (Telemundo). La influencer mexicana no solo era una de las grandes favoritas para ganar la competencia, sino que era la concursante más popular en las redes sociales. Por lo que no es de extrañar que a muchos televidentes del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego les tomara por sorpresa su eliminación. "Dania siempre fue de las más altas en todas las encuestas. No es justo", "Dania no debió salir" o "No lo puedo creer, era mi favorita para ganar", fueron algunos de los miles de comentarios que se pueden leer en la última publicación del perfil de Instagram de Telemundo Realities. Fue tal la incredulidad y el enojo que no faltaron quienes tildaron lo sucedido de "fraude". "La expulsión de Dania genera contenido para enfrentamientos con Arturo Carmona en las galas. No la eliminó el público, la sacó producción", comentaron varios televidentes del programa. Dania Méndez Dania Méndez, eliminada de La casa de los famosos | Credit: Telemundo Realities La polémica expulsión de Dania también generó reacciones entre los rostros televisivos. "Ese cuento chino quién se lo va a creer, por favor. En todas las estadísticas Dania arrasaba a todos en votaciones. ¿En qué momento este muchachillo y esta Madison le van a ganar a Dania?", se preguntó el exconcursante de La casa de los famosos 2, Luis 'Potro' Caballero'. Luis "Proto" Caballero Luis "Potro" Caballero | Credit: TELEMUNDO "Por favor es ridículo. En ningún momento van a superar a Dania. De hecho, esta temporada se debería de llamar La casa de Dania en lugar de La casa de los famosos. Una jalada, váyanse con sus trucos y con esas pinches mafias a otro lado. Eso no se lo cree nadie", agregó. Otros famosos, en cambio, celebraron lo sucedido anoche en la gala de eliminación ya que se salvó su favorito. Este fue el caso del también exconcursante de La casa de los famosos 2, Toni Costa, quien desde un inicio ha mostrado su apoyo a Madison y se ha declarado Team Madison. Toni Costa Toni Costa | Credit: TELEMUNDO "¿Quién aparece por ahí? No podía ser otra que la boricua, Madison regresando a La casa de los famosos. Bien. De verdad que toda la gente apoyando ahí. Agradecido. Ella tiene que ganar", expresó el bailarín español y ex de Adamari López tras ver que la modelo era salvada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ivonne Montero, la ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos, también expresó su alegría al ver que sus dos concursantes favoritos continúan en la competencia. "Me da mucho gusto que Madison y Pepe se mantengan en la contienda", compartió. "Muchas felicidades a ellos y muchas felicidades a los que siguen dentro de La casa de los famosos". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

