Las reacciones a la salida de Carlos Calderón de Despierta América Talentos de Univision, la madre de su hijo y cientos de televidentes no tardaron en reaccionar a través de las redes sociales a la noticia de la salida del conductor de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent "Gracias por haberme permitido despertar a América por tantos años. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia". Con este mensaje Carlos Calderón confirmaba este miércoles su inesperada salida de Despierta América y de Univision, compañía que ha sido su casa durante muchos años. La noticia, como era de esperar, generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón Una de las primeras en abrazar al conductor en estos difíciles momentos fue la madre de su hijo, Vanessa Lyon. "Una puerta más grande se va a abrir. Te amamos", escribió la actriz en su publicación. Carlos Calderón Carlos Calderón, Vanessa Lyon y su hijo | Credit: Instagram Carlos Calderón Monse Medina, quien es uno de los rostros que conforma habitualmente la mesa de debate de 'Sin rollo', sección que conducía Carlos en el programa matutino de Univision, tampoco tardó en reaccionar a la noticia. "Te amamos Charlie. Se te va a extrañar mucho. Tengo que admitir que voy a extrañar tus chistes de papá, pero seguro que te veré pronto", comentó la hondureña. Monse Monse Medina, panelista de Sin rollo | Credit: Instagram Monse Medina "Tranquilo amigo. Has sido, eres y serás el gran Carlos Calderón forever", fue el mensaje que le dejó por su parte el cantante mexicano y ganador de Tu cara me suena El Dasa. Quienes no se han pronunciado públicamente hasta el momento sobre la salida del presentador de Despierta América son los conductores del show, entre ellos Alan Tacher, Karla Martínez, Francisca y Raúl González, quienes no han comentado nada en su publicación. Carlos Calderón Carlos Calderón semanas atrás en Despierta América | Credit: Instagram Despierta América SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El público, en cambio, ha inundado las redes sociales con mensajes de apoyo para el conductor. "Me da tanta tristeza, tú eres el alma del programa. Sabes que se te cierra una puerta y Dios te abre otra mejor. Ojalá Univision mire el error que está cometiendo" o "Una triste y muy desagradable noticia. Se te va a extrañar. Bendiciones y mucha suerte en tus nuevos proyectos", han sido algunos de los cientos de comentarios que se han vertido en las redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las reacciones a la salida de Carlos Calderón de Despierta América

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.