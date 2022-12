Las reacciones del público al estreno de la nueva etapa de Hoy Día El programa matutino de Telemundo inició este lunes su nueva etapa con Adamari López, Penélope Menchaca, 'Chiky Bombom' y Andrea Meza como conductoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Estreno nueva etapa Hoy Día | Credit: Instagram DioLluberes La espera terminó. Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y 'Chiky Bombom' debutaron este lunes 5 de diciembre como conductoras de la nueva etapa de Hoy Día. "Como diría 'Chiky Bombom', buenas, buenas. ¡Feliz de formar parte de esta nueva etapa de Hoy Día", escribió una emocionada Menchaca a través de su perfil de Instagram. "Hoy empezó este nuevo capítulo en mi vida y de Hoy Día. Estoy superfeliz, agradecida y encantada de compartir con este equipo tan bonito que los acompañará a partir de ahora todas las mañanas", expresó por su parte la ex Miss Universo mexicana. El programa matutino de Telemundo que ahora produce Dio Lluberes inició su nueva etapa con una clara apuesta por el entretenimiento en detrimento de las noticias de actualidad. Hoy Día Andrea Meza, Penélope Menchaca, Daniel Arenas, Adamari López y 'Chiky Bombom' junto al productor de Hoy Día, DioLluberes | Credit: Instagram DioLluberes "Hoy celebramos las nuevas etapas. Arrancamos esta mañana llena de mucha alegría, bailes, energía y sobre todo muchas ganas de acompañarlos en su día desde bien temprano. Después de mucha preparación por parte de nuestros talentos, productores, escritores y camarógrafos, conseguimos traerles este primer programa lleno de entretenimiento, noticias, entrevistas, musicales y mucho más", se compartió desde el perfil de Instagram del show. Pero, ¿qué opinó el público en las redes sociales sobre el renovado Hoy Día? Hoy Día Lourdes Stephen, Alicia Machado y Giselle Blondet estuvieron en el estreno del renovado Hoy Día | Credit: Instagram DioLluberes El propio programa pidió la opinión de sus televidentes por medio de su cuenta de Instagram, donde se pueden leer comentarios de todo tipo, tanto positivos como negativos. "Creo que fue un cambio brusco, demasiado brusco. Hacen falta Nacho, Míster Tiempo, Chiquibaby, el Chef Oropeza…", opinó una televidente. "Más de lo mismo, no veo sentido quitar a Chiquibaby por las nuevas caras, al chef que era buenísimo, al del tiempo…", comentó otra persona. Así como hubo quienes no lograron simpatizar con la nueva etapa del show y extrañaron a sus conductores anteriores, otros quedaron muy contentos con lo que vieron este lunes en pantalla. "A mí me gustan los cambios. Algo con más ánimo, más variedad y caras nuevas, no como Univision que tiene lo mismo desde hace 20 años. Me gustó todo esta mañana", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que se vertieron en la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos televidentes prefirieron no dar su opinión hasta ver cómo evoluciona el programa. "Aún no juzgaré. Primero hay que dar oportunidad y ver qué sigue. El tiempo lo dirá. Todas me caen bien, vamos a ver si consiguen tener química entre ellas", escribió otra persona. No hay duda de que el estreno de la nueva etapa de Hoy Día no dejó indiferente a nadie. El programa se transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este.

