Las reacciones de las conductoras de La mesa caliente al regreso a la televisión de Alix Aspe Giselle Blondet, Verónica Bastos y Myrka Dellanos enviaron mensajes a la joven presentadora mexicana a través de las redes sociales tras conocer la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A 3 meses de su salida de Telemundo y La mesa caliente, Alix Aspe inició este lunes una nueva etapa en su carrera como conductora del programa matutino de TelevisaUnivision Despierta, que se transmite en México por Las Estrellas de 7 a 9 de la mañana. "Feliz de poder por fin contarles. Hoy es mi primer día como conductora de espectáculos en Despierta. Me podrán ver todas las mañanas por el @canalestrellas @n.mas. Así que nos vemos en esta nueva y padrísima etapa del programa junto a Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar", escribió desde su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 200 mil seguidores. La publicación de la presentadora mexicana de 32 años recibió al instante cientos de comentarios, la mayoría mensajes de felicitación por el comienzo de esta nueva aventura televisiva. Alix Aspe Alix Aspe, nueva conductora de Despierta | Credit: Instagram Alix Aspe Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue su excompañera de La mesa caliente y amiga Giselle Blondet. "Felicidades mi adorada. Éxito", no tardó en escribirle la conductora de Telemundo. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent "Felicidades mi hermosa. Cómete esa pantalla", la felicitó por su parte Verónica Bastos, con quien Alix también compartió estudio durante algo más de un año en La mesa caliente. Verónica Bastos Verónica Bastos | Credit: Mezcalent El mensaje de Myrka Dellanos tampoco se hizo esperar. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent "Yay, muchas felicidades preciosa. Feliz de verte en esta nueva etapa", comentó la también presentadora de La mesa caliente en su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alix reconoció a People en Español que "siempre había sido un sueño regresar" a su país y "trabajar en Televisa", un canal que, según contó, creció "viendo desde niña". "Estoy feliz de formar parte del equipo de N+ y de Despierta en esta nueva faceta del programa y lista para acompañarlos todas las mañanas y traerles lo mejor del mundo del espectáculo", expresó.

