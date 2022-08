"Victimizarse es lo que le ha funcionado en la vida": lo que no se vio al aire tras la victoria de Ivonne Montero en La casa de los famosos 2 No todos los compañeros de la actriz mexicana en el exitoso reality show de Telemundo quedaron felices con su triunfo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras una edición polémica que logró batir récords de audiencia, La casa de los famosos 2 cerró este lunes sus puertas luego de proclamar como ganadora a Ivonne Montero. Ni Toni Costa, ni Nacho Casano, ni Salvador Zerboni, tras 12 semanas conviviendo con otros 16 famosos dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana en completo aislamiento del mundo exterior, la actriz mexicana de 48 años fue coronada anoche como la gran ganadora de la segunda edición del exitoso reality show, llevándose el codiciado premio de $200.000. "Gracias, gracias público hermoso por acompañarme, gracias Diosito, gracias hija mía, lo logramos mi reina hermosa, gracias casa preciosa por todas las enseñanzas, ¡lo hemos logrado hija!", expresó una emocionadísima Ivonne tras convertirse en la flamante ganadora. Como era de esperar, no todos sus compañeros reaccionaron de la misma forma a su victoria. Si bien la mayoría no dudó en aplaudir y celebrar su "merecido" triunfo, hubo dos exhabitantes de La casa de los famosos 2 que no parecieron quedar demasiado felices con la noticia. Uno de ellos fue Eduardo Rodríguez, quien en el pasado tuvo una relación amorosa con la protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes, Secretos del alma y La loba. El actor mexicano atribuyó el triunfo de Ivonne a su victimismo y su condición de madre soltera, un comentario que no tardó en ser muy criticado a través de las redes sociales. Eduardo Rodríguez Eduardo Rodríguez | Credit: Instagram Eduardo Rodríguez "Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni y si no fue Toni pues Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Ahí está la estrategia. Y victimizarse, es lo que vende, es lo que le ha funcionado en la vida", dijo fuera del aire. Quien tampoco se mostró muy feliz con la victoria de Ivonne fue Daniella Navarro, quien, a diferencia del resto de sus compañeros, prefirió no pronunciarse sobre su triunfo. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: La casa de los famosos Un detalle que no fue del agrado de muchos, pero que no tomó por sorpresa a nadie teniendo en cuenta que entre ambas no existió una buena relación dentro del exitoso reality show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido una mujer manipuladora, mentirosa, se victimizó y agarró ese papel, se lo pusimos en bandeja de plata. Yo también lo hubiera podido hacer porque soy mamá soltera, pero siempre he querido que mi hija me vea como una chingona no como una lastimosa. Ella no ha jugado limpio. Ese tipo de juego no es correcto", declaraba Daniella días atrás sobre su compañera.

