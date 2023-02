El mensaje de Carlos Calderón tras el logro de Despierta América El exconductor de las mañanas de Univision quiso enviar este mensaje a sus excompañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón; Francisca, Karla Martínez y Alan Tacher | Credit: Mezcalent; Manny Hernandez/Getty Images El programa Despierta América (Univision) fue reconocido recientemente por la revista Billboard por haberse convertido en el espacio televisivo más visto por las mañanas con una medida de 8.8 millones de espectadores cada mes en la temporada 2021-22. Un importante logro fruto del esfuerzo de todo su equipo, tanto el que está delante como detrás de cámaras, que trabaja incansablemente cada mañana para ofrecer un programa de calidad al público hispano que decide sintonizar cada día Univision para iniciar sus mañanas. Despierta América Despierta América | Credit: Manny Hernandez/Getty Images Uno de los que aportó su granito de arena para llevar al espacio mañanero a lo más alto fue Carlos Calderón, quien concluyó su ciclo en Univision a principios de este año. El conductor mexicano aún era uno de los rostros principales del show cuando el programa que produce Luz María Doria registró este hito que ahora ha sido destacado por Billboard. Carlos Calderón Carlos Calderón, exconductor de Despierta América (Univision) | Credit: Mezcalent "2021-2022 cuando Carlos estaba en el show", remarcó Vanessa Lyon, pareja del conductor este domingo a través de su perfil de Instagram. "Felicidades Carlitos por ser parte importante de este logro", agregó la actriz, quien forma parte del elenco de la nueva telenovela de Telemundo. Carlos Calderón Credit: Instagram Vanessa Lyon La reacción de Carlos Calderón El presentador, quien está más enamorado que nunca de la madre de su hijo, como han dejado ver ambos a través de las redes sociales, también reaccionó a la noticia desde sus historias de Instagram, donde no tardó en felicitar a sus excompañeros de trabajo por este logro. "¡Felicidades a todos!", expresó Calderón. Carlos Calderón Credit: Instagram Carlos Calderón "Siempre orgulloso de haber sido parte del equipo ganador de Despierta América", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos formó parte durante muchos años del equipo de conductores del programa matutino de Univision, convirtiéndose en uno de sus rostros más queridos. Por este motivo no es de extrañar que todavía haya mucha gente en las redes sociales que siga pidiendo su regreso.

