La reacción de Adamari López cuando le hablan en hoy Día de la participación de su ex Toni Costa en La casa de los famosos "Ha de ser complicado ver a tu ex ahí todo el tiempo, [pero] ella se comportó a la altura", comentó horas más tarde la presentadora Alix Aspe en su programa La mesa caliente (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López en hoy Día; Toni Costa en La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO La segunda temporada de La casa de los famosos ya arrancó y los diferentes programas de Telemundo están cubriendo todo lo que sucede dentro de la casa más famosa de la televisión hispana, entre ellos el show matutino hoy Día en el que trabaja Adamari López. La carismática presentadora puertorriqueña, quien supera los 7 millones de seguidores en Instagram, se encuentra en una posición muy diferente respecto a los demás conductores de la cadena ya que uno de los famosos que concursa en el reality show es su ex Toni Costa. Este miércoles, mientras comentaban todo lo que había sucedido en el estreno del programa, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje tuvo una llamativa reacción cuando sus compañeros comenzaron a hablar del momento en el que Laura Bozzo advirtió a Toni de que iba a estar vigilándolo para cerciorarse de que le sea fiel a su novia. Adamari López Adamari López en hoy Día | Credit: hoy Día "Mejor hablemos de Juan Vidal", cambió de tema Adamari con elegancia para evitar pronunciarse sobre lo sucedido. La reacción de la conductora fue analizada con lupa horas más tarde en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde sus presentadoras se pronunciaron al respecto. "Básicamente dijo 'hablemos de otra cosa porque ni voy a comentar'. Y creo que ella va a hacer muy bien porque está en este programa todos los días, en hoy Día, y va a tener que ver La casa de los famosos. Ha de ser sumamente complicado ver a tu ex ahí todo el tiempo, superdifícil, ella se comportó a la altura y creo que así lo va a seguir haciendo", expresó Alix Aspe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giselle Blondet también aplaudió la reacción que tuvo su compañera de cadena. "Me parece muy bien que no esté hablando de su ex y aparte la niña que está mirando y eso", dijo. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del este, por Telemundo.

