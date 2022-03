Raúl González se sincera sobre su etapa en Telemundo: "No fue lo que yo esperaba" El copresentador de Despierta América (Univision) reveló en el podcast de su colega Jomari Goyso que tras conducir los programas ¡Qué noche! y Gran oportunidad la cadena hispana le ofreció unirse a su programa matutino, pero él no quiso aceptar la oferta de trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Raúl González El anuncio en su momento de la inesperada salida de Raúl González de Univision y su posterior llegada a Telemundo tomó por sorpresa a muchos en el año 2014. "Se cierra un ciclo luego de 13 años. Un ciclo de agradecimiento. Comienza otro con maravillosas expectativas. Los invito a que me acompañen en este viaje", compartía entonces el carismático conductor venezolano. Ahora, 5 años después, el copresentador de Despierta América (Univision) se ha sincerado con su colega Jomari Goyso sobre lo que le llevó a tomar en su día la decisión de renunciar a Univision. "Una de las razones por la que yo decido irme de Univision cuando me voy es porque sentí que no me estaban dando la oportunidad que yo estaba esperando", se sinceró el animador en una charla que mantuvo con el experto en moda y belleza de Univision a través de su podcast 'Sin rodeo'. González, que acaba de llegar a los 400 mil seguidores en Instagram, reveló que en su día don Francisco le propuso tomar su lugar como conductor en el exitoso programa Sábado gigante, pero quien manejaba en ese momento la televisora "tenía otros planes y no sucedió". "Esa fue en ese momento su propuesta, obviamente yo estaba feliz; pero obviamente la televisora y quien la manejaba en ese momento tenía otros planes y no sucedió", explicó. Aunque tenía muchas esperanzas puestas en su nueva etapa profesional con Telemundo, el conductor reconoció que "no fue lo que ellos esperaban" ni tampoco "lo que yo esperaba". "De hecho en un momento dije: 'Mi carrera en la televisión se acabó'. Porque habíamos tenido un intento con Angélica Vale, que se llamó ¡Qué noche!, no funcionó desafortunadamente y luego venía Gran oportunidad, que se hicieron 13 episodios, y hasta allí llegó", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN González dio a conocer que estando en la empresa Telemundo le llegó a ofrecer formar parte del equipo de presentadores de su programa matutino, pero él decidió no aceptar la propuesta. "Ellos me ofrecen quedarme en el show de la mañana y yo dije: 'Mira, yo me vine aquí no a hacer el show de la mañana, yo me vine aquí a tratar de hacer mi proyecto, tratar de hacer mi programa de entretenimiento, no pasó nada y eso sí tengo que tenerlo claro también lo que no quiero hacer'", compartió el conductor, quien tomó la decisión entonces de salirse de la cadena. El resto ya es historia.

