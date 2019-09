¿Son Carlitos Calderón y Ana Patricia Gámez culpables del regreso de Raúl González a Despierta América?

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Raúl González no puede estar más feliz de estar nuevamente en la casa de Despierta América (Univision) como copresentador. Su regreso a la cadena que, según dijo, fue un milagro que nadie esperaba. ¿Por qué? Aquí damos los detalles en exclusiva.

Estás de regreso en Despierta…

Yo ya había trabajado con Univision 12 años. Si estuviera escribiendo un libro sobre este capítulo de mi vida se llamaría agradecimiento. Agradecimiento por muchas cosas, desde el punto de vista de la lógica, esto no tenía por qué suceder, no estaba en los planes de que esto sucediera. Si yo lo hablo desde el plano espiritual, creo que no hay una hoja que se mueva o se caiga sin la voluntad de Dios. Esto para mí es como un milagro. Es un favor que me hace papá Dios y la vida.

RELACIONADOS: Raúl González ya tiene visa

Image zoom Manny Hernandez/Getty Images

¿Por qué dices que es un milagro que no te esperabas?

Regresé a Univision hace dos años para formar parte de Teletón USA. Y Luz María Doria empezó a invitarme de vez en cuando. En primer lugar, sucedió que el pobre Carlitos Calderón, -con quien tengo una excelente relación- le pasó lo de su pie y me pidieron que fuera [a cubrirlo]. Además de eso, Ana Patricia Gámez recibe la invitación de hacer Enamorándonos (Univision). Hasta que hace un par de semanas, se me habló y me dijeron que había una posibilidad de que [me quedara permanente], y yo dije: ‘Si me invitan voy y si me gusta, me quedo’. Eso sucedió en un periodo de tres semanas.

RELACIONADOS: Raúl González estrena cabello en medio de críticas

Image zoom Mezcalent

¿Qué pasará con tus otros proyectos?

Sigo con radio y estamos viendo la posibilidad de un cambio de horario. También termino un espectáculo este fin de semana. Estoy haciendo una comedia donde canto y bailo tap. Se llama Oficialmente gay 3: Operación Korea. Este fin de semana me voy a Nueva York, iré a los Latin Grammy en Los Ángeles, sigo haciendo Teletón. Fue un contrato de exclusividad con la cadena.