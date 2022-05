Raúl González deja en evidencia a Ana Patricia en vivo en Despierta América Tan indiscreta como siempre, Doña Meche, el personaje interpretado por Raúl González, no pudo pasar por alto un detalle al fijar sus ojos en el atuendo que lució este miércoles la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de medio año alejada de la televisión, Ana Patricia regresó recientemente a la pequeña pantalla por partida doble. La presentadora mexicana conduce de lunes a viernes el programa Enamorándonos (UniMas) y una vez por semana se deja ver en el show matutino Despierta América (Univision) con su propia sección en la que ejerce de consejera del amor. Como viene sucediendo desde hace ya varias semanas, la también empresaria se sentó este miércoles junto con Francisca en el show que también conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Carlos Calderón y compañía para aconsejar a los fieles televidentes del programa. La participación de Ana Patricia transcurría con normalidad hasta que entró en acción Raúl González caracterizado de Doña Meche, el desvergonzado y divertido personaje que interpreta el comunicador venezolano, y el ambiente en el estudio se volvió un jolgorio. Las simpáticas ocurrencias de doña Meche, y sus indiscreciones –por qué no decirlo también– revolucionaron por completo el show, como ocurre cada vez que aparece el personaje. Tan indiscreta y observadora como siempre, doña Meche no pudo pasar por alto un detalle al fijar sus ojos en el atuendo que lucía esa mañana la conductora de Enamorándonos. Doña Meche Doña Meche deja en evidencia a Ana Patricia | Credit: Despierta América Un detalle que, por supuesto, no dudó en gritar a los cuatro vientos en pleno show en vivo. "Hay un solo problema en ese vestido, ponte de lado, porque se te ve la faja completa", comentó Raúl González en la piel de doña Meche al mismo tiempo que señalaba la faja. Ana Patricia Doña Meche deja en evidencia a Ana Patricia | Credit: Despierta América "Claro porque es de cintura", le respondió Ana Patricia. Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe mencionar que la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 nunca ha ocultado que usa fajas. De hecho, la conductora tiene su propia línea de fajas en el mercado. "Desde que me convertí en mamá comencé a usarlas porque el cuerpo de una cambia. Entonces una buena faja es aquella que te hace lucir bien y aún mejor te hace sentir cómoda", llegó a confesar en su momento la mamá de Giulietta y Gael a través de las redes sociales.

