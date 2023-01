¿Qué dijo Raúl González sobre la cancelación de Despierta América en domingo? El conductor se pronunció sobre la salida al aire de la edición dominical del programa matutino de Univision en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González Raúl González; Conductores de Despierta América en domingo | Credit: Instagram Raúl González (x2) Univision decidió sacar del aire hace dos semanas la edición dominical del programa matutino Despierta América (Univision), espacio que conducían desde septiembre de 2021 Raúl González, Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Carolina Rosario. "La División de Noticias de Univision ha realizado un cambio de programación estratégico que implica la cancelación de Despierta América en domingo", explicaba la cadena hispana a People en Español tras ser preguntada por la inesperada cancelación del programa. Ninguno de sus conductores se había pronunciado hasta ahora sobre la salida al aire del show, a pesar de los incontables mensajes que han recibido de sus seguidores al respecto. Despierta América Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González, conductores de Despierta América en Domingo | Credit: UNIVISION Este domingo, durante una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su cuenta de Instagram mientras limpiaba su vehículo en un servicio de lavado de coches, Raúl González fue preguntado sobre lo sucedido con Despierta América en domingo por varios de sus seguidores. "Oye Raúl, ¿qué pasó con Despierta América en domingo?", le preguntaron. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América | Credit: Instagram Raúl González "¿Es verdad que Despierta América en domingo va a salir del aire?", le escribió otra persona. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América | Credit: Instagram Raúl González Raúl González rompe el silencio "Sí, Despierta América en domingo salió del aire hace 2 semanas", confirmó el presentador. Raúl González Raúl González | Credit: Instagram Raúl González El motivo "[Fue] una decisión de la empresa por la reestructuración", explicó sin ahondar en los detalles. Nueva aventura Sin la edición dominical de Despierta América al aire, el conductor inició este domingo una nueva aventura profesional, esta vez radiofónica. SUSCRÍBETE A NUESRO BOLETÍN Se trata de 'Súmale a tu vida', un espacio con el que busca sumar a la vida de todos con propuestas que aporten y beneficien. El show se transmite los domingos a las 12PM por Actualidad 1040AM.

