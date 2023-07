Raúl de Molina revela cómo sigue Lili Estefan y cuándo volverá a El gordo y la flaca La conductora cubana "no ha estado bien en los últimos días". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan; Raúl de Molina | Credit: Instagram (x2) Por motivos de salud, Lili Estefan se ha mantenido esta semana ausente del programa El gordo y flaca (Univision). Su compañero Raúl de Molina explicaba el lunes que la conductora cubana no se sentía bien, por lo que Karina Banda estaría ocupando su lugar esa tarde. "Lili continúa en su casa, no ha estado bien en los últimos días", explicaba el martes De Molina, quien nuevamente estaba acompañado en la conducción por la esposa de Carlos Ponce. Este miércoles, la presentadora tampoco se dejó ver en el programa, lo que generó cierta preocupación entre los televidentes ya que era el tercer día que no salía al aire. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram Lili Estefan "Como ustedes saben, Lili ha estado enferma en su casa", compartió el presentador. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram Lili Estefan Para tranquilidad de todos, Raúl informó que Lili "ya está mejor". "No es una cosa seria para nada", señaló, "pero está recuperándose en su casa". Entonces, ¿cuándo volverá a tomar la conductora las riendas de la conducción del show? Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram Lili Estefan Según dio a conocer Raúl, Lili se reincorporará a su puesto de trabajo este viernes. "Ya regresa a trabajar aquí el viernes con nosotros", anunció el conductor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lugar de Lili fue ocupado este miércoles por Tanya Charry. La reportera viajó de Los Ángeles a Miami para acompañar a Raúl en la conducción del programa. Tanya Charry Tanya Charry y Raúl de Molina | Credit: Instagram El gordo y la flaca "Feliz de estar nuevamente aquí en el estudio con toda la gente de Gordo y la flaca, sabes que los extraño muchísimo, todas las locuras de Gordo y flaca yo las extraño diariamente", dijo. El gordo y la flaca se transmite a las 4 p. m., hora del Este, por Univision.

