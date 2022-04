La ausencia Raúl de Molina en El gordo y la flaca genera preocupación "¿Será que ya no está en el show?". Tras más de dos semanas de ausencia del conductor cubano en el show de Univision, sus seguidores empiezan a hacerse preguntas. ¿Dónde anda Raúl y por qué tarda tanto en regresar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es el programa que alegra las sobremesas de la audiencia. Y, en gran parte, la culpa la tienen ellos, sus conductores Raúl de Molina y Lili Estefan, cuya manera divertida y diferente de contar las cosas en El gordo y la flaca ha hecho mella en sus televidentes. Por eso, al ver que hace algo más de dos semanas Raúl no está en el show, algunos de sus seguidores se preguntan qué está pasando. Desde las redes sociales del conductor, su audiencia fiel se hace la misma pregunta: ¿Dónde está Rauli? Aunque Lili sigue a cargo del programa muy bien acompañada por, entre otras, Tanya Charry y Clarissa Molina, su gracia e ironía frente a las cámaras se echa en falta. Lili Estefan Raúl de Molina Credit: Mezcalent "¿Será que ya no está en el show?", "¿Es cierto que te votaron de Univision? "El show no es lo mismo sin Raúl", "Raúl hace falta en el show", escribieron algunos al presentador en su más reciente publicación en Instagram. Pero que no cunda el pánico. Ha sido el propio Raúl quien a través de sus posts en las redes ha dejado claro la razón principal de tanta ausencia. El otro pilar de El gordo y la flaca se encuentra en Madrid de vacaciones con su esposa Mily disfrutando de la buena gastronomía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya estuvieron por tierras españolas el año pasado y quedaron encantados, así que han regresado y están deleitando los sabores, platos y comidas de los restaurantes más chic de la capital española. Y ya que están por allí, han aprovechado para visitar otros lugares emblemáticos del país como Cáceres o la histórica Toledo, de la que dejaron constancia en unas preciosas fotos de su excursión. Fue precisamente en España donde celebraron el 63 cumpleaños del presentador y así mismo lo presumieron con mucha alegría. Días de tranquilidad y absoluto descanso en la mejor compañía, la de su esposa, su compañera perfecta de viajes y de vida. ¡Sigue disfrutando mucho, Raúl!

