Así le fue en rating al regreso de Enamorándonos y al estreno de Hotel VIP Rafael Araneda, Ana Patricia, Karina Banda y Roberto Palazuelos se apoderaron desde este lunes 21 de agosto del prime time de UniMas. Enamorándonos Rafael Araneda y Ana Patricia, conductores de Enamorándonos; Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: Instagram Enamorándonos; TelevisaUnivision UniMas renovó este lunes 21 de agosto su programación estelar. Además del regreso del programa del amor, Enamorándonos, cuya quinta temporada llegó cargada de novedades, la cadena hermana de Univision estrenó el reality show Hotel VIP, en el que 16 famosos compiten por un premio en efectivo mientras permanecen aislados del mundo exterior en un lujoso hotel. Enamorándonos Con un palco de amorosos totalmente renovado, el show que conducen Ana Patricia y Rafael Araneda aterrizó en el prime time de UniMas con un nuevo horario, a las 7 p. m., hora del Este. La quinta temporada del programa más romántico de la televisión hispana promedió en su primera emisión, que finalizó a las 9 p. m., hora del Este, 284 mil televidentes (P2+) y 101 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen. Rafael Araneda Rafael Araneda y Ana Patricia, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos El show, en el que también participa Migbelis Castellanos, había cerrado su cuarta temporada el 23 de junio ante 413 mil televidentes (P2+) y 114 mil adultos 18-49 años. Entonces el programa se emitía de 8 a 10 p. m., hora del Este. El regreso de Enamorándonos midió fuerzas en el prime time de la televisión hispana con la telenovela de Univision Eternamente amándonos y el reality show de Telemundo Los 50, que promediaron en su misma franja horaria 1,206,000 televidentes (P2+) y 866 mil televidentes (P2+) respectivamente. Los 50 Los 50, reality show de Telemundo | Credit: Instagram Telemundo Realities Tras el regreso de Enamorándonos, llegó el debut de Hotel VIP. Karina Banda Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision El reality show que conducen Karina Banda y Roberto Palazuelos promedió en su estreno, de 9 a 11 p. m., hora del Este, 280 mil televidentes (P2+) y 93 mil adultos 18 a 49 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La más vista El espacio más visto el lunes en el prime time de la televisión hispana fue la telenovela mexicana Tierra de esperanza, que Univision emite de 9 a 10 p. m., hora del Este. Carolina Miranda Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision El melodrama que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios sedujo a 1,449,000 televidentes (P2+) y 555 mil adultos 18-49 años.

