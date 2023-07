¿Cómo le fue en rating al estreno de Los 50? El reality show de Telemundo aterrizó este martes en el prime time de la televisión hispana en competencia directa con las telenovelas de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Un reto único que cambiará la historia de los realities para siempre". Así presentaba Telemundo Los 50, su nuevo reality show que este martes aterrizó en el prime time de la televisión hispana. Cincuenta personalidades, entre ellas Manelyk González, Salvador Zerboni, Sebastián Caicedo, Dania Méndez, Thali García y Lorenzo Méndez, aceptaron el reto de vivir en una lujosa hacienda desconectadas del mundo exterior mientras compiten en despiadados desafíos dirigidos por un excéntrico y misterioso maestro del juego, El León, con el objetivo de ganar hasta $350,000. El estreno del ambicioso reality show promedió durante sus 3 horas de emisión, de 7 a 10 p. m., hora del Este, 964 mil televidentes (P2+) y 309 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según Nielsen. Los 50 Los 50 | Credit: TELEMUNDO El debut de Los 50 midió fuerzas en el prime time de la televisión hispana con las telenovelas de Univision, Eternamente amándonos y El amor invencible, que lideraron sus respectivas franjas horarias tras promediar 1,0440,000 televidentes (P2+) y 1,227,000 televidentes (P2+). Los 50 Los 50 | Credit: TELEMUNDO El melodrama protagonizado por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar se convirtió este martes en el programa más visto, seguido por la historia que estelarizan Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil. El estreno de Los 50 ocupó la cuarta posición del ranking de lo más visto. El amor invencible Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, protagonistas de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Lo más visto (Julio 18, 2023): 1.El amor invencible: 1,227,000 televidentes (P2+) 2.Eternamente amándonos: 1,044,000 televidentes (P2+) 3.Mujer: 1,031,000 televidentes (P2+) 4.Los 50: 964 mil televidentes (P2+) 5.Secretos de sangre: 615 mil televidentes (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estreno de Los 50 llevó a Telemundo a experimentar una ligera disminución de audiencia en su prime time respecto al final de Top Chef VIP 2, que justo el día anterior había logrado congregar frente a la pantalla de Telemundo en sus 3 horas a 1,088,000 televidentes y 361 mil adultos 18-49 años.

