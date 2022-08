Rashel Díaz se une a Despierta América, ¿qué hará? Tras 2 años alejada de la televisión, la conductora y empresaria cubana se une al programa matutino de Univision con un cometido muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz regresa a la televisión de la mano de Univision. La presentadora y empresaria de origen cubano anunció este miércoles que se une al programa matutino Despierta América en su 25 aniversario con un cometido muy especial. Se trata de un proyecto que la tiene muy emocionada y que llega justo a su vida cuando se están cumpliendo dos años de su salida de Telemundo, cadena para la que trabajó durante más de una década. Rashel Díaz Rashel Díaz se une a Despierta América | Credit: Instagram Rashel Díaz Esta mañana, Rashel estuvo en el programa anunciando la noticia. ¿Qué hará Rashel en Despierta América? El exrostro de las mañanas de Telemundo, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, formará parte del equipo de jueces de Despierta América… Todo es posible, un concurso dirigido a emprendedores latinos que invita a empresarios latinos a mostrar sus ideas y compartir sus sueños de crear sus negocios o fortalecer los que ya tienen por un premio de $25,000. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Instagram Rashel Díaz A lo largo de la competencia, que se transmitirá dentro del show mañanero de la cadena hispana, diez finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus negocios o ideas de negocio frente a un jurado experto, con la guía de mentores. Los finalistas también participarán en desafíos y actividades a lo largo de la competencia a medida que se acerquen al premio final. "¿Se acuerdan que les dije que tenía una sorpresita? Seguimos ayudando e impactando vidas. Estos proyectos con propósito me entusiasman ", expresó la conductora a través de las redes sociales. Junto a Rashel formando parte del jurado de expertos estarán Dr. Juan Rivera, corresponsal médico de Univision y autor y fundador de Santo Remedio, y Martín Clauré, director general y fundador del Instituto Learn (Learn). Rashel Díaz Dr. Juan, Rashel Díaz y Martín Clauré, jueces del concurso de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Emilio Estefan, productor musical y empresario, encabezará el equipo de mentores en colaboración con Alina Villasante, la fundadora de la reconocida marca 'Peace Love World'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Experiencia demostrada Si alguien conoce de emprendimiento y, sobre todo, de éxito empresarial esa es Rashel Díaz. La conductora ha logrado construir un imperio lejos de la televisión. "Hoy, 2 años y medio después de haber empezado con Monat y de verdad de decidirme completamente a ser mi propia jefa te digo que sí, que hago más [dinero] que en la televisión", confesaba meses atrás en una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram. Además de su trabajo en Monat y su tienda online de accesorios, la presentadora ejerce de ponente en conferencias de empoderamiento con las que ayuda y orienta a quienes lo necesitan con su testimonio más personal. Una experiencia que ahora volcará en Despierta América con el fin de seguir ayudando a otros. Despierta América se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

