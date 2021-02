Cuando hace más de dos décadas emigró a Estados Unidos procedente de su natal Cuba, Rashel Díaz recibió un consejo mientras buscaba sus primeras oportunidades laborales en el país que hasta la fecha sigue aplicando. "Yo no hablaba inglés y me acuerdo que alguien me dijo: 'Mira lo único que tú tienes que decir cuando te pregunten si tú haces algo es 'yes, I do'. Y a partir de ahí yo a todo lo que me decían decía 'yes, I do' y ya luego me las arreglaba para aprender lo que hiciera falta", recuerda entre risas. "Y todavía lo sigo haciendo", reconoce.

Poco podía imaginarse en ese momento aquella jovencita recién llegada de Cuba que bailaba flamenco que su futuro iba a estar ligado a la televisión. "Jamás me imaginé que iba a hacer carrera en televisión", se sincera. "Yo en Cuba me dediqué a bailar flamenco y el mismo flamenco fue el que me llevó a Sábado Gigante", explica sobre su incursión en el medio. "En uno de los lugares donde yo trabajaba haciendo show fue una productora del programa y me habló de un casting. Yo en ese momento no tenía carro y pensé que si pagaban bien iba a poder comprarme mi primer carro. Pero yo ni idea tenía en lo que estaba entrando", admite.

Con cero experiencia pero con un carisma innato, Rashel fue poco a poco desenvolviéndose en el medio hasta que sucedió lo inevitable: "De pronto me enamoré de esta profesión porque podía ser yo misma y a la misma vez poder tener como una influencia en las personas que nos miraban en cualquier programa que estuviera", asegura. El resto es historia. Su historia.

Image zoom Rashel Díaz en Despierta América | Credit: Media Concepts PR

Convertida hoy en una de las conductoras más reconocidas de la televisión hispana en Estados Unidos, Rashel está cumpliendo este año 5 lustros de exitosa carrera en la televisión y este martes eligió la cadena en la que inició todo, Univision, y, más concretamente, el programa Despierta América (Univision) para celebrar con el público –su público– este aniversario tan especial.

En entrevista con People en Español, la presentadora –que a mediados del año pasado concluyó su ciclo con Telemundo tras más de 10 años al frente de Un nuevo día– comparte todos los detalles de este inolvidable día que llevará por siempre en su corazón.

"Desde que pisé el estudio la verdad recibí muchas muestras de afecto, recuerdos, me reencontré con personas que trabajaron conmigo cuando yo tenía 20 años y hoy tengo 47, así que imagínate. En cada detalle que me realizaron en el programa sentí su cariño, su amor, su respeto y me llenó de mucha satisfacción", expresa la también empresaria.

¿Cómo surge la invitación para celebrar tus 25 años en Despierta América?

Fue entre mi publicista y Luz María Doria [productora ejecutiva de Despierta América]. Ellos lo coordinaron y cuando Alberto [mi publicista] me comentó le dije: 'Creo que es hermoso que lo podamos hacer de esa manera porque ahí yo empecé'. Y me acordé de cuando yo estaba haciendo noticias en Univision. Cuando había un presentador que no iba a Despierta... por enfermedad o por vacaciones yo siempre lo cubría, entonces era regresar a ese estudio donde yo aprendí todo. Yo no sabía nada de televisión y ahí aprendí absolutamente cada detalle de lo que involucra este mundo tan bonito del entretenimiento y de la televisión, entonces claro que le dije: 'Con gusto, por supuesto que sí', donde mejor que ahí que fue donde me vieron crecer y nacer, así que no hubo mucho que pensar.

Yo sabía que ese ciclo [en Un nuevo día] ya había terminado y me sentía feliz con esa decisión. Es como sentir esa libertad de poder sacar del baúl todos los sueños que yo dejé como estancados debido a no tener tiempo. - Rashel Díaz

¿Cuando pisaste el estudio cuál fue tu primera sensación?

De agradecimiento a Dios. El hecho que pueda tener la oportunidad de celebrarlo de esa manera y saber que he quedado con las puertas abiertas en todos los lugares donde he trabajado yo creo que esa es una satisfacción que no se compara con nada. Lo primero que pensé fue: 'Guau'. Cuando yo entré por primera vez a estos estudios no me imaginaba que iba a tener una carrera tan amplia y que me iba a desarrollar en este mundo del espectáculo porque la verdad no estaba en mis planes llegar hasta la televisión.

Image zoom Rashel Díaz en Despierta América | Credit: Media Concepts PR

¿Cómo fue el recibimiento detrás de cámaras con los conductores?

Hablando, poniéndonos al día… Con la única persona de ahí que no había trabajado era con Francisca. Ya cuando Francisca llegó a Univision ya yo no estaba, pero con Karlita había trabajado, con Raúl también, con Alan había empezado Levántate en Puerto Rico… Nos empezamos a poner al día hablando de todo y recordando. Carlitos me enseñó una foto de un Premio Lo Nuestro que habíamos hecho juntos en el año 2000… No parábamos de hablar. Estuve todo el tiempo sin parar de hablar, sin dejar de hacernos fotos. Muy lindos me mostraban ellos lo que iba a tener que hablar, lo que iba a tener que leer para que yo estuviera al día, me involucraron en el programa y eso me pareció un gesto muy lindo porque obvio yo no trabajo ahí; sin embargo, ellos compartían texto conmigo. Ahí es donde se ve que no importa el tiempo que pase cuando tú has convivido con alguien o intercambiado tiempo definitivo si dejaste una buena huella eso lo vas a cosechar en algún momento.

Es una delicia después de 26 años poder ser el jefe de mi vida y el que dice a qué hora me levanto y me acuesto, aunque yo sea una jefa bastante exigente conmigo misma (ríe). - Rashel Díaz

La reacción del público en las redes sociales fue espectacular

Siempre lo digo, esa es mi mejor celebración, la relación que tengo con ese público que me ha aceptado desde el día 1 sin yo haber tenido experiencia, viniendo de Cuba, empezando desde abajo. Es el mejor regalo que puedo tener y es algo que ellos me demuestran no solamente hoy, la verdad que el público conmigo ha sido siempre muy leal, muy bondadoso y yo trato de atenderlos y de que sea recíproco también ese cariño y esa atención hacia ellos.

Y tanto es así que a poco más de medio año de tu salida de Un nuevo día el público sigue extrañándote y pidiendo tu vuelta

Yo veo los comentarios y les digo: 'Eso fue un ciclo que terminó y hay que respetarlo y hay que comprender que esas cosas son así'. Pero ellos siempre me siguen mostrando el amor y el cariño. Imagínate han sido muchos años y específicamente en Un nuevo día estuve 13 años donde desde que empezó el programa hasta que salimos de ahí siempre fue de esa manera y una relación muy comunicativa con el público. Y eso por supuesto que da el fruto.

Solamente Dios sabe si hay un regreso [a la televisión], si no lo hay, cuándo llega, cómo llega. - Rashel Díaz

¿Qué balance haces de este tiempo que llevas alejada de la televisión?

El mismo que hice desde el día uno. Yo sabía que ese ciclo ya había terminado y me sentía feliz con esa decisión. Es como sentir esa libertad de poder sacar del baúl todos los sueños que dejé como estancados debido a no tener tiempo. Sentí esa libertad y la sigo sintiendo todavía de poder hacer todo lo que yo he soñado y cada plan que yo tenía en mi mente de tener crecimiento profesional. Estoy en negocios, estoy viviendo otras etapas distintas con el tipo de emprendimiento que estoy haciendo, mis accesorios, ahora los planes nuevos que tenemos de una academia que vamos a hacer de cursos online, estoy en planes de sacar una línea de ropa deportiva también, estoy teniendo tiempo en mi vida, tengo más tiempo para la iglesia con mi esposo, que estamos superinvolucrados con el grupo de jóvenes y de matrimonio. Es una delicia después de 26 años poder ser el jefe de mi vida y el que dice a qué hora me levanto y a qué hora me acuesto, aunque yo sea una jefa bastante exigente conmigo misma (ríe). Pero la verdad es muy lindo, obvio sin dejar de agradecer los años vividos en esta carrera.

Image zoom Rashel Díaz en Despierta América | Credit: Media Concepts PR

¿Te veremos pronto en la televisión?