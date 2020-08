Hoy fue el último show de Rashel Díaz: ¡queda fuera de Un nuevo día! Hoy se confirmó que Rashel Díaz queda fuera del programa Un nuevo día (Telemundo) Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La presentadora cubana Rashel Díaz se quedó fuera de Un nuevo día a punto de cumplir los doce años como una de las conductoras del programa matinal de Telemundo, confirmaron fuentes a People en Español. People en Español contactó a Díaz, quien por el momento quiso dar declaración sobre su salida del show. Image zoom Gabe Ginsberg/WireImage La noticia de la partida de Díaz se suma a la marcha de la misma cadena de la presentadora venezolana Carolina Sandoval y de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien anunció en redes que ya no presentará más su famoso show Al rojo vivo y que abandona Telemundo. “Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”, escribió Arrarás en su Instagram. Por ahora, la salida más conflictiva ha sido la de Sandoval, quien ha sido muy abierta a la hora de tocar el tema. "Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes”, dijo la venezolana a la actriz Lucía Méndez durante una charla en redes. “Y sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios, la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe qué hizo mal y de que manera actuaron porque todo está documentado. Lo saben y el público es el que manda".

