"Yo entiendo lo que pasó. Yo he tenido empresas y te toca a veces con dolor, con lágrimas en los ojos, sacar gente y me tocó a mí. Yo no puedo decir nada que no sea gracias, gracias y gracias porque cada persona con la que yo me topaba en Telemundo a mí me trataba bien, me trataba con una sonrisa, me escuchaba, me decía 'qué quieres hacer tú' y en lo que podían me complacieron. Ahora no había nada más que hacer", explicó en su momento la también empresaria.