Rashel Díaz regresa a Telemundo: "Puede ser el principio de algo interesante" Rashel Díaz regresa esta tarde a la cadena Telemundo. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así como lo leen señores, Rashel Díaz está de regreso en Telemundo. El día de hoy a las 2 pm hora del Este, podrán ver a la cubana en el programa En casa con Telemundo. "Está muy contenta", dijo en exclusiva el publicista de Díaz. ¿Será solo por un día? "Puede ser el principio de algo muy interesante", recalcó. "Sin embargo, a ella le va muy bien en todo lo que está desempeñando". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz La otrora conductora de Hoy día, montó su propia empresa C&R (de Carlos y Rachel), un negocio de bienes raíces que ideó su esposo de manera brillante y que se trata de comprar propiedades, arreglarlas y dejarlas perfectas para después alquilarlas y darles su espacio en Airbnb. Un proyecto que les está dando muy buenos resultados y del que ya van por la segunda construcción. Seguramente en unas semanas nos enteraremos del próximo pasó profesional que dara la carismática cubana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rashel Díaz regresa a Telemundo: "Puede ser el principio de algo interesante"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.