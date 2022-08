¡Esto fue lo que pasó ante el regreso de Rashel Díaz a televisión en Despierta América! La conductora formará parte del equipo de jueces de Despierta América… Todo es posible, un concurso dirigido a emprendedores. Las reacciones no se hicieron esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El equipo de Despierta América sigue creciendo. Después de dos años enfocada en sus emprendimientos, el show de Univisión hizo una propuesta de lo más jugosa a Rashel Díaz, de esas que conjugan a la perfección con sus propósitos y metas de vida. En esta ocasión, a diferencia de otras, la conductora cubana tendrá un cometido muy especial, formará parte del equipo de jueces de Despierta América… Todo es posible, un concurso dirigido a emprendedores quienes, como ella, tienen como objetivo crear su propio negocio. Ella lo ha vivido en primera persona y sabe lo que es construir un emprendimiento desde la base, la disciplina y el amor. Así que su función será estar allí para los participantes, orientarles y compartir sus experiencias, además de ejercer de jurado. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Jose Devillegas/Getty Images Con un look de colores alegres como su carácter, Rashel irrumpió en el plató por todo lo alto provocando todo tipo de reacciones ante este regreso. Dos años después de su salida de Telemundo, las cámaras vuelven a convertirse, durante unas horas, en sus fieles compañeras. A diferencia del pasado, no será durante tanto tiempo, pero sí el justo para poder transmitir esos conocimientos que ha aprendido en esta etapa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El público ha sido el primero en hablar y opinar sobre esta gran sorpresa que Univision se tenía bien guardada. Sus comentarios y mensajes ante la buena nueva no han cesado, principalmente, aplaudiendo la decisión del show y, curiosamente, haciéndoles una propuesta a sus directivos. "Pónganla a ella de conductora", "Qué lindo ver de regreso a esa bella mujer ", "Despierta América necesita a alguien como usted", ". Tu carisma y preparación son tu mejor carta", escribieron tan solo algunos, felices con la noticia de volver a tenerla en la pantalla chica. Aunque este ha sido un regalo muy especial para Rashel, la empresaria seguirá trabajando en sus diferentes proyectos, los que le han ayudado a construir su imperio y, sobre todo, su bienestar y estabilidad como emprendedora. El ganador logrará llevarse $25 mil a casa para cumplir su sueño. ¡Suerte!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Esto fue lo que pasó ante el regreso de Rashel Díaz a televisión en Despierta América!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.