¿Regresará con Univision o Telemundo? Rashel Díaz responde La conductora cubana Rashel Díaz habla de si muy pronto regresará a la televisión y si será con Univision o Telemundo. Descúbrelo aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero hizo acto de aparición en Despierta América (Univision), luego en Tu casa con Telemundo. Tras ambas participaciones queda en el aire la interrogante: ¿Rashel Díaz regresará pronto a la televisión? "El poder visitar las dos cadenas en las cuales trabajé, tanto Univision y Telemundo, es una muestra de que dejé puertas abiertas", dijo a People en Español en exclusiva la cubana. "[Es prueba de] que definitivamente las relaciones están excelentes". Tras su salida de Un nuevo día, la conductora recibió numerosos mensajes en sus redes sociales, en los cuales, sus fanáticos le pedían que regresara. "Eso para mí es primordial", explica. "Significa que la huella de mi trabajo quedó positiva". Rashel Diaz Credit: Cortesía Entonces, querida Rashel, ¿ya decidiste?, ¿regresas a Univision o a Telemundo? "¿Qué con cuál [cadena] regresaría? Solamente Dios sabe", responde con tremenda carcajada Díaz quien tras su salida de la televisión montó su propia empresa C&R (de Carlos y Rachel), un negocio de bienes raíces que ideó su esposo con el que adquieren propiedades, las remodelan y luegos las alquilan en Airbnb. Hasta ahora, les está dando muy buenos resultados. "Ahorita la etapa que estoy viviendo me encanta", resalta la presentadora, "[pero] no digo que no regresaría , sí regresaría [a la televisión]". Rashel Diaz Credit: Cortesía ¿Con quién? "Con el que me muestre un proyecto con el cual está alineado mi propósito de vida y con lo que estoy queriendo hacer y seguir creciendo". ¿Quién dice yo? Seguramente nos enteraremos muy pronto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Regresará con Univision o Telemundo? Rashel Díaz responde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.