EXCLUSIVA ¿Qué opina Rashel Díaz de hoy Día? ¿Regresaría a Telemundo? La expresentadora de las mañanas de Telemundo opina sobre el nuevo programa matutino de la cadena hispana y habla de la relación que tiene ahora con sus excompañeros. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A 7 meses de su salida de Un nuevo día y de Telemundo, Rashel Díaz solo tiene buenos deseos para la empresa que fue su casa durante los últimos 12 años de su vida. En entrevista exclusiva con People en Español, la reconocida presentadora habla sobre cómo es la relación que mantiene actualmente con sus excompañeros y comparte su opinión sobre el nuevo programa matutino de la cadena que se estrenó el pasado 15 de febrero. ¿Tuviste la oportunidad de ver el primer programa? No tuve la oportunidad y te digo por qué. Yo salgo bien temprano en la mañana, yo hago un programa de ejercicios y salgo de casa a las 6:30 y ya cuando regreso son más de las 10; sin embargo, en las redes sociales sí vi pedazos de lo que salió al aire del nuevo concepto. ¿Y qué te pareció? Me pareció la verdad una linda propuesta, supermovida, distinta a lo que nosotros hacíamos, de hecho cambiaron hasta el nombre. Yo conozco al grupo de profesionales que hay porque trabajé con ellos por muchos años y yo sé, no me cabe la menor duda, que están poniendo todo su empeño en que eso sea todo un éxito y es lo que mi corazón desea para ellos, que les vaya superbien en esta nueva etapa. Claro que va a tener que ir poco a poco la gente acostumbrarse al cambio, pero estoy segura de que están dando lo mejor y que es una buena propuesta. Image zoom Rashel Díaz; hoy Día | Credit: Mezcalent; TELEMUNDO Si en unos meses Telemundo te pidiera que regresaras, ¿regresarías? Depende del proyecto porque, como te comenté inicialmente, Telemundo sabía de eso porque lo había hablado en varias ocasiones, yo sentía internamente que ya mi ciclo en Un nuevo día había finalizado y que tenía ganas de seguir creciendo y tener retos y desafíos delante de mí, entonces depende del proyecto. Gracias a Dios, igual que en Univision, yo dejé la puerta abierta, me fui en muy buenos términos. Y si en un momento determinado ellos deciden y vienen con una propuesta depende del proyecto. Si es algo que va, digamos, alineado con lo que quiero yo hacer pues por supuesto, yo no terminé peleado con ellos para nada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sigues teniendo relación con Adamari, ¿cierto? Ada y yo hablamos, Chiquis y yo hablamos… Obvio en las redes sociales ya no compartimos porque yo no estoy en el programa; sin embargo, hablamos. Su esposo va a jugar golf con mi esposo, estamos hace rato: 'Vamos a encontrarnos, vamos a hacer algo'. Pero si a veces trabajando juntas era difícil que coincidiéramos imagínate ahora que ya no nos vemos en el estudio. Es un poco más difícil. Pero los buenos deseos, la comunicación, un texto... siempre ha existido y continúa, e igual con Chiquis y con todos los que han trabajado ahí porque esa amistad no se rompe por un contrato que se acaba.

