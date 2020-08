Aunque a nadie le gusta ser despedido de su trabajo, la también empresaria entiende perfectamente que la televisión es un negocio y como tal a veces toca tomar decisiones de ese tipo. "Yo entiendo lo que pasó. Yo he tenido empresas y te toca a veces con dolor, con lágrimas en los ojos sacar gente y me tocó a mí. Yo no puedo decir nada que no sea gracias, gracias y gracias porque cada persona con la que yo me topaba en Telemundo a mí me trataba bien, me trataba con una sonrisa, me escuchaba, me decía ‘qué tú quieres hacer’ y en lo que podían me complacieron. Ahora no había nada más que hacer", señaló la reconocida periodista, quien dejó claro que jamás hablará mal de la empresa que le dio de comer durante tantos años, entre otras razones porque no tendría nada malo para decir. "No tengo por qué hablar mal de nadie. Eso no significa ni que yo haya hecho algo mal, ni que la compañía esté actuando mal. Hay una realidad. La economía está muy mal en este instante y los recortes son cosa necesaria y me tocó a mí".