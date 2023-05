El sentido mensaje de Rafael Araneda y Migbelis Castellanos a Ana Patricia ante el difícil momento que vive La conductora mexicana ha tenido que ausentarse del programa de UniMas que conduce junto a Araneda tras sufrir una pérdida familiar. "Que sepas Anita que te extrañamos muchísimo, pero te estamos esperando con los brazos abiertos llenos de amor, de mucha fuerza", le ha dicho Migbelis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enamorándonos Ana Patricia; Migbelis Castellanos y Rafael Araneda | Credit: Mezcalent; Instagram Enamorándonos Enamorándonos es el programa del amor por excelencia en el prime time de la televisión hispana. El show que conducen Ana Patricia y Rafael Araneda lleva desde el año 2019 formando parejas entre sus amorosos mientras divierte y entretiene a la audiencia con sus divertidas dinámicas. Pero no todo siempre son risas. Este martes, el programa dejó a un lado por unos minutos su tono festivo para compartir una triste noticia que involucra a su conductora, Ana Patricia. "Este programa tiene situaciones que nos hacen reír, como estábamos hace algunos segundos, pero también tenemos que despedir a una persona muy importante para Anita Patricia", comenzó compartiendo Araneda con semblante serio. Rafael Araneda Rafael Araneda | Credit: Instagram Enamorándonos "Se murió lamentablemente su abuelito", dio a conocer el presentador chileno. "Es por eso que ella no está hoy acá. Ella está en México acompañando a su madre, a sus hermanas, a toda la familia de este hombre maravilloso que ella hace bastantes días lo estaba sufriendo a la distancia con mayor razón". Araneda envió a su compañera y amiga "nuestro más sentido pésame para ti, para toda tu familia y este hombre maravilloso se va a encontrar con la mujer de su vida, como tú escribiste en tu Instagram". El lugar de Ana Patricia lo ocupó este martes la presentadora venezolana Migbelis Castellanos, quien también quiso dedicar unas palabras de apoyo a la conductora mexicana. "Que sepas Anita que te extrañamos muchísimo, pero te estamos esperando con los brazos abiertos llenos de amor, de mucha fuerza, somos tu familia también y en nombre de Enamorándonos y de toda nuestra audiencia y del público puedes venir cuando te sientas lista, aquí vamos a estar para ti cuando tú así lo decidas", dijo la exreina de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí estaremos con la mejor energía intentando los dos reemplazar esa bella energía que solamente tú nos entregas", agregó Araneda. Rafael Araneda Migbelis Castellanos y Rafael Araneda en Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

