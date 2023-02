Rafael Araneda se ausenta de Enamorándonos tras sufrir accidente: fue atropellado "Está fuera de peligro, pero necesita tiempo para recuperarse", informó este lunes su compañera Ana Patricia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia y Rafael Araneda Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Instagram Enamorándonos Enamorándonos (UniMas), el programa que ayuda a personas a encontrar el amor, salió al aire este lunes con una importante ausencia: la de su presentador, Rafael Araneda. Nada más iniciar el show, su pareja televisiva, Ana Patricia, explicó que el conductor chileno había sufrido un accidente y no iba a poder conducir el show durante los próximos días. "Rafa desafortunadamente tuvo un accidente este fin de semana", informó la presentadora mexicana. "Él está bien, está fuera de peligro, pero necesita tiempo para recuperarse". Rafa iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló — Marcela VACAREZZA, ESPOSA DE rafael Araneda Fue la esposa de Araneda, Marcela Vacarezza, la que compartió más detalles sobre el accidente que sufrió el presentador en Florida en una entrevista para el diario chileno 'Las últimas noticias'. "Rafa iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló", contó Vacarezza. "Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos. Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Y en la ambulancia no se acuerda de nada". Rafael Araneda Rafael Araneda, conductor de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Instagram Rafael Araneda La esposa del conductor explicó que Araneda ya está "en la casa" recuperándose. "Ahora sólo (tiene que) hacer reposo y un escáner en la cabeza en cinco días más para controlar que no hayan derrames que se puedan ir formando posteriormente producto de un trauma encéfalo craneano severo. Gracias a Dios y al casco todo quedará en un pésimo recuerdo", aseveró. Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Instagram Enamorándonos El sustituto de Araneda Mientras Araneda se recupera del accidente, Ana Patricia compartirá la conducción de Enamorándonos con el joven presentador de origen cubano Roberto Hernández, quien es un rostro muy familiar para la audiencia del programa ya que ha sido presentador de su backstage. Rafael Araneda Ana Patricia y Roberto Hernández en Enamorándonos (UniMas) | Credit: Instagram Enamorándonos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De regreso con mi familia junto a mi hermana menor Ana Patricia", escribió en Instagram. Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

