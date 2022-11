Quique Usales también sale del programa hoy Día El conductor dio a conocer este lunes la noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Chiquibaby, Adamari López y Quique Usales | Credit: Mezcalent Ya lo adelantaba Adamari López recientemente a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde el canal de YouTube del programa: "viene una etapa nueva" dentro del show matutino de Telemundo que estará marcada por la llegada de nuevos conductores. El cambio que se avecina en hoy Día comenzó a tomar forma el pasado viernes con el despido de una de sus conductoras principales, Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby'. "Muchas gracias, ¡siempre agradecida con quien creyó en ti, quien te apoyó y todavía lo hace! Muchos besitos ¡y aquí siempre estaremos! Con todo, ánimo, los amo", escribió la presentadora mexicana desde su perfil de Instagram luego de hacerse pública su salida de la cadena. Chiquibaby Stephanie Himonidis | Credit: Mezcalent Pero Himonidis no es la única conductora de hoy Día que no formará parte de la nueva etapa del programa. hoy Día Stephanie Himonidis, Adamari López y Quique Usales en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Quique Usales Quique Usales tampoco se dejará ver más en el show matutino de Telemundo. El conductor fue el encargado de dar a conocer la noticia este lunes a través de su perfil de Instagram. "Muchas gracias Noticias Telemundo por esta aventura llamada hoy Día. A mis compañeros los quiero y fue un placer haber trabajado con ustedes. A los artistas que entrevisté, gracias por su tiempo. Al público que siempre es tan cariñoso conmigo muchas gracias", expresó Usales. Sigue en Telemundo A diferencia de Himonidis, el también fashionista seguirá formando parte de las filas de Telemundo. "Pronto comienzo un nuevo desafío en Noticias Telemundo, donde estaré contándoles todo sobre el mundo del entretenimiento", anunció. "Al nuevo cast de hoy Día muchos éxitos", finalizó Usales su mensaje. Quique Usales Quique Usales en hoy Día (Telemundo) | Credit: Mezcalent Las reacciones al anuncio de su salida del programa no se hicieron esperar entre sus seguidores. "Mala decisión de hoy Día, me encantaba mirarte por la mañana", comentó una persona. "Ahora me verás en los noticieros", no tardó en responderle el conductor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quique se unió al equipo de conductores del programa matutino de Telemundo a finales de 2021. "Me siento feliz de regresar porque es una nueva oportunidad. Me siento muy agradecido que hayan pensando en mí", dijo en su día en una entrevista con People en Español. ¡Mucho éxito Quique en tu nueva aventura profesional!

