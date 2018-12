Desde que anunciara a principios de octubre su abrupta salida de Telemundo, empresa para la que trabajó en los últimos 11 años, no hay día en que a Quique Usales no le formulen la pregunta del millón: ¿cuándo regresa a la televisión? Y es que son muchas las personas que desean volver a ver al carismático fashionista al frente de un programa compartiendo sus acertados comentarios sobre los looks de las celebridades y dando tips útiles de moda y belleza al televidente.

Afortunadamente su regreso a la televisión parece estar más cerca de lo que todos creíamos ya que Quique avanzó días atrás en sus redes sociales que estará de vuelta en 2019.

“2019, si Dios quiere”, adelantó Usales a través de su perfil de Instagram.

Si bien no quiso dar detalles de su nuevo proyecto, el fashionista reconoció que ‘no’ seguirá trabajando con Telemundo, dejando entrever que su regreso a la televisión se produciría en otra cadena.

“¿Seguirás trabajando con Telemundo?”, le preguntó una seguidora.

A lo que Quique respondió: “No”.

¿Significa esto que veremos al fashionista en las pantallas de Univision, como tanto se ha rumorado en las últimas semanas?

La respuesta de Usales no lo confirma, pero tampoco lo desmiente.

¿Será que dará el salto a la competencia en 2019?

Habrá que esperar para saberlo. Por el momento, el fashionista aprovecha estas semanas de inactividad laboral para descansar, recargar pilas y darse uno que otro capricho.

“Feliz. Estoy en casa, viajando y descansando”, aseguraba recientemente Usales en redes.

¡Desde ya contamos los días para poder verlo de nuevo en televisión!

Sea en Univision o en otra cadena siempre será un placer disfrutar de su talento.