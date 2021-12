Exclusiva: Quique Usales está regreso en la televisión Tras una ausencia de tres años, Quique Usales retoma su carrera televisa y habla de sus impresiones al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 3 de octubre de 2018, se dio a conocer la salida de Quique Usales de la televisión luego de que Telemundo realizara un ajuste de los talentos que tenía en sus filas. Tres años después, el presentador está de regreso en la emisión matutina Hoy día y revela cuáles son su impresiones al respecto. "Me siento feliz de regresar porque es una nueva oportunidad. Me siento muy agradecido que hayan pensando en mí; incluso, en medio de una pandemia, porque todavía no terminamos la pandemia, donde sabemos que los trabajos están complicados para mucha gente, que me hayan ofrecido esta oportunidad de volver a un show noticias, en la mañana, haciendo entretenimiento, que es algo que me encanta; me encanta tanto como la moda", mencionó Usales a People en Español. "Esto es lo mejor que me pasó este 2021, regresar Telemundo y en un programa de noticias haciendo entretenimiento. Esto es como la cereza del pastel". El experto en moda considera que la clave del éxito ser auténtico. "Mi sello es que soy yo. Es un consejo que me dio María Celeste [Arrarás] al principio de mi carrera 'si tú eres tú, siempre te va a ir bien'. Soy yo cuando opino y digo lo que pienso de determinados artistas. Por eso creo que la gente conectaba tanto conmigo", advirtió. Quique Usales Credit: JC Olivera/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente en la casa me creía. Creo que ahora, haciendo entretenimiento, cuando tengo que opinar sobre algún artista digo lo que verdaderamente pienso y pregunto lo que verdaderamente la gente se pregunta en la casa; soy una persona más", agregó. "No finjo ser un personaje, ni ser nadie diferente que soy en mi vida privada. De la misma manera que soy en mi vida privada, así de gracioso soy también de gracioso e irónico cuando tengo que reírme de alguien o decir y preguntar algo serio en [mi trabajo]". "El único secreto para poder ser exitoso es el trabajo, no hay otra manera de triunfar", Quique Usales El famoso de origen argentino ahora tiene "toda mi energía puesta en el programa"; así que uno de sus retos es conseguir las mejores entrevistas para la emisión matutina, tal como ocurrió con la de Aracely Arámbula. "Por ahora, mi compromiso está con Hoy día y el departamento de noticias de Telemundo", reveló. Quique Usales Foto: Cortesía Telemundo. Quique Usales tiene muchos planes y sorpresas para los telespectadores del programa, pero prefiere reservarlos hasta que los presente. Sin embargo, confiesa que tiene grandes nombres en mente y ya trabajando para poder presentarlos al mundo y al hacer una reflexión considera que "haberme reinventado tantas veces en la tele" ha sido su mayor logro; pero ha sido el resultado de preparación, trabajo y constancia. "El único secreto para poder ser exitoso es el trabajo, no hay otra manera de triunfar", concluyó.

