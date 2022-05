¿Quiénes son y cómo son los 17 participantes de La casa de los famosos 2? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La casa de los famosos Credit: TELEMUNDO (x4) Telemundo estrena este martes 10 de mayo a las 7 p. m., hora del Este, la segunda temporada de su exitoso reality show La casa de los famosos, donde 17 personalidades tendrán que convivir bajo el mismo techo aislados del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados en todo momento por un sinfín de cámaras. Niurka Marcos, Ivonne Montero, Toni Costa y Daniella Navarro se encuentran entre las celebridades que compartirán sus vidas 24/7 con la esperanza de ganar el gran premio en efectivo de $200,000. Empezar galería Toni Costa Toni Costa Credit: TELEMUNDO "Mientras no me molesten yo no molesto a nadie y mientras no me quiten mi almohada todo va a estar bien", asegura el bailarín español y ex de Adamari López. "Yo me considero buen compañero, colaborador, buen conservador". Laura Bozzo La presentadora y abogada peruana se define como una roomie "buena, tranquila", pero si la molestan "soy una fiera". "Yo colaboro en todo, si tengo que limpiar limpio, si tengo que cocinar no porque no soy buena, si hay un problema me gusta ayudar, solucionar". Pero también tiene debilidades. "A veces me gusta tener mi propio espacio y no soporto la suciedad". Niurka Marcos "Diviértanse conmigo porque esto se va a poner muy honesto y transparente. Todas aquellas cosas hipócritas, mentirosas y de dobla moral, todas esas que ocultan su naturaleza yo lo voy a desenmascarar", deja claro la vedette cubana. Osvaldo Ríos Al eterno galán de telenovelas le gustan "las cosas organizadas" y "que todo esté en su lugar". "A alguna gente no le gusta lo extremadamente organizado que puedo llegar a ser con mis cosas", avisa. "Y si no como me pongo muy pesado". Ivonne Montero "Como roomie me gusta que todo esté en orden, me gusta respetar las cosas de los demás compañeros, también me gusta que respeten las mías. Soy limpia, el mal olor del baño no lo soporto, los platos sucios tampoco los soporto, el olor a comida después de que ya comí no me gusta. Soy muy transparente, me gusta mucho que las personas se sientan cómodas conmigo: platicar, escuchar a las personas, que me escuchen también, aconsejar", comparte la actriz mexicana. Daniella Navarro La actriz venezolana se considera una compañera de cuarto "agradable" y "maternal", pero "creo que quizás puedo ser un poco intensa con la parte del baño". "Voy al baño e inmediatamente paso el cepillo, creo que eso me pegaría mucho, o si dejan la pasta de diente en el lavamanos o el pelo en la ducha, ya ahí me muero". Mayeli Alonso La empresaria y ex de Lupillo Rivera se define como una roomie "bastante exigente". "No me gusta la gente muy empalagosa". Pero también se considera una compañera de cuarto muy "dadivosa". "Si ocupan algo ahí estoy, se los presto, se los doy, me gusta prestar cosas". Brenda Zambrano "Soy la roomie buena onda, la que se acopla a todo. No me gustan los trastes sucios, no me gusta que invadan mi privacidad. Cuando me gusta tener mi espacio, me gusta tener mi espacio. Mi debilidad es ser muy desordenada. Me adapto a todo y soy superbuena, pero tampoco se confíen", confiesa la influencer mexicana y exparticipante del reality show Acapulco Shore. Natalia Alcocer "Creo que soy una buena roomie, me gusta el orden pero no soy de estas ordenadas compulsivas", revela la influencer y actriz mexicana. "Nunca la vas a pasar mal [conmigo] y no sé por qué siempre todos los chismes me llegan a mí, aunque yo no quiera saberlos voy a saber todos los chismes de la casa". Nacho Casano El actor mexicano lo tiene claro: "Soy el tipo de roomie que sigue las reglas. La regla principal para la convivencia es no hacer lo que no te gusta que te hagan. No me gusta que se metan con mis cosas, me complica esa falta de respeto, de ética de educación. Me gusta que las cosas estén claras y saber exactamente lo que está pasando". Luis 'Potro' Caballero "Me considero una persona ordenada hasta cierto punto, pero que agarren mi ropa sin permiso y eso puede generar mucho conflicto. Si no tocas mis cosas nos vamos a llevar a toda madre. Tengo un poder de convocatoria muy cañón, soy un líder nato", comparte el exparticipante del reality show Acapulco Shore. Salvador Zerboni El actor mexicano asegura tener varias fortalezas como roomie. "La primera es que soy muy servicial, siempre voy a ver por ti; y otra fortaleza que tengo como roomie es que me encanta que todo esté organizado, ordenado, pulcro". Juan Vidal "Soy un roomie muy servicial porque me gusta servir, me gusta atender a la gente, me gusta hacer equipo", asegura el actor dominicano. Pero no todo es color de rosa. "Necesito dormir, si no me dejan dormir me pongo pesado, y comer", avisa. "Quien necesite un amigo aquí lo va a tener". Rafael Nieves "Yo soy un tipo de roomie muy fácil porque soy muy considerado, soy limpio, soy amigable, un roomie bastante bueno", asegura el actor mexicano. "Me gusta mucho la limpieza y a veces soy un poco impaciente", avisa. Eduardo Rodríguez "Me gusta colaborar, me gusta cocinar. No soy de aguantar mucho el desorden", deja claro el actor mexicano. "Soy mediador y soy tolerante". Julia Gama La modelo brasileña y Miss Brasil 2020 se considera una roomie bastante tranquila. "Me gusta ser amiga de la gente, soy muy confiable. Seré la consejera de la casa, creo yo. Pero también soy maniática con la limpieza, entonces eso creo que va a ponerme un poquito loca con la gente porque no todos son así". Lewis Mendoza El participante del reality show de Telemundo Por amor o por dinero llega a La casa de los famosos dispuesto a conquistar al público con su "carisma", "buen humor" y su "divertida personalidad". 