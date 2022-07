¿Quién ganaría La casa de los famosos 2 si la decisión dependiera del número de seguidores en Instagram? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La casa de los famosos Credit: Instagram Con la expulsión de Juan Vidal, La casa de los famosos (Telemundo) entró este lunes en su recta final. Ya solo quedan siete famosos –Toni Costa, Laura Bozzo, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Daniella Navarro– luchando por el premio de $200.000. Uno de ellos se convertirá el lunes 8 de agosto en el ganador o ganadora de la segunda edición del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, y la decisión dependerá únicamente de los votos de los televidentes y de los criterios que estos decidan aplicar. Pero, ¿quién ganaría La casa de los famosos si la elección del ganador estuviera condicionada por el número de seguidores que tienen en la red social Instagram? Descúbrelo. Empezar galería El ganador sería... La casa de los famosos Credit: La casa de los famosos Si atendiéramos únicamente al número de seguidores que tienen los famosos –Ivonne Montero, Nacho Casano, Salvador Zerboni, Toni Costa, Daniella Navarro, Laura Bozzo y Natalia Alcocer– en Instagram, el ganador sería... 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio 1. Toni Costa Toni Costa Credit: Telemundo El bailarín español es con diferencia el concursante que tiene más seguidores en Instagram. El también instructor de Zumba, quien fuera pareja de la carismática conductora puertorriqueña Adamari López, cuenta con 2 millones. 2 de 9 Ver Todo 2. Daniella Navarro Daniella Navarro Credit: Telemundo La actriz venezolana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de Reyes, puede presumir de tener 1,2 millones de seguidores. 3 de 9 Ver Todo Anuncio 3. Ivonne Montero Ivonne Montero Credit: Telemundo Muy cerquita de Daniella se sitúa la actriz mexicana, cuya comunidad de seguidores en Instagram es de 1,1 millones. 4 de 9 Ver Todo 4. Laura Bozzo Laura Bozzo Credit: Telemundo La abogada y conductora peruana, quien se ha convertido en una fuente de inspiración inagotable de memes en las redes sociales a raíz de su participación en el exitoso reality show de Telemundo, posee 754 mil seguidores. 5 de 9 Ver Todo 5. Nacho Casano Nacho Casano Credit: Telemundo 302 mil personas siguen al actor mexicano, quien ha participado en exitosas telenovelas como A que no me dejas y Mi marido tiene familia, a través de su cuenta de Instagram. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 6. Salvador Zerboni Salvador Zerboni Credit: Telemundo El actor mexicano, quien tampoco ha dejado a nadie indiferente con su participación en La casa de los famosos y su relación de amor-odio con Laura Bozzo, está a punto de alcanzar los 300 mil seguidores. 7 de 9 Ver Todo 7. Natalia Alcocer Natalia Alcocer Credit: Telemundo La influencer mexicana es la concursante menos seguida. La también empresaria apenas cuenta con 228 mil seguidores. 8 de 9 Ver Todo ¿Qué pasará...? La casa Credit: La casa de los famosos Así quedaría la lista en base al número de seguidores en Instagram –Toni sería el ganador y Natalia la próxima expulsada–; pero como ha quedado demostrado semana tras semana, la permanencia o no de los famosos dentro de la casa más famosa de la televisión hispana depende de otros muchos factores que van más allá de su popularidad en las redes sociales. Como siempre, la última palabra la tendrá el público. No dejes de ver La casa de los famosos 2 de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién ganaría La casa de los famosos 2 si la decisión dependiera del número de seguidores en Instagram?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.