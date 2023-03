¿Quién es el novio de Madison Anderson de La casa de los famosos? Conoce a Conn Davis, la pareja de la concursante del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson Madison Anderson y su novio Conn | Credit: Telemundo; Instagram Conn Davis Paty Navidad, Aylín Mujica, Pepe Gámez, Osmel Sousa, Dania Méndez, Arturo Carmona, La materialista, Raúl García, José Rodríguez, Diego Soldano y Madison Anderson están a punto de cumplir 2 meses encerrados en La casa de los famosos. Sin contacto con el mundo exterior, el concurso se vuelve cada vez más complejo conforme avanzan las semanas. "Estar aquí en esta casa no es fácil, no tenemos televisión, no tenemos nuestros teléfonos, no podemos salir, entonces estamos con nuestros pensamientos todo el día todos los días", confesó este martes Madison a través del canal 24 horas del exitoso reality show de Telemundo. "De verdad me hace falta mucho mi familia, hablar con ellos, sus consejos…". La primera finalista de Miss Universo 2019 reconoció que daría lo que fuera por poder abrazar y tener contacto con sus seres queridos, entre los que se encuentra su novio. Madison Anderson Madison Anderson, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO La modelo, actriz, influencer y cantante llevaba tan solo 3 meses de noviazgo con su pareja cuando el 17 de enero hizo su entrada en la casa más famosa de la televisión hispana. Pero, ¿quién es el hombre que conquistó su corazón? El novio de Madison se llama Conn Davis y tiene 38 años, por lo que es mayor que ella. Conn Davis Conn Davis, novio de Madison Anderson | Credit: Instagram Conn Davis Aunque llevan pocos meses juntos, ambos se conocieron hace aproximadamente 1 año. "Él estaba detrás de mí todo el tiempo y yo decía ¿qué es esto?", llegó a confesar semanas atrás Madison a sus compañeros. Madison Madison Anderson y su novio Conn | Credit: Instagram Conn Davis SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina de belleza también contó en su momento en La casa de los famosos que ya conoce a la familia de su pareja. Madison Madison Anderson y su novio Conn | Credit: Instagram Conn Davis "Él me presenta como su mujer", reveló. Madison Madison y su novio Conn | Credit: Instagram Conn Davis La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

