¿Quién es la novia de José Rodríguez de La casa de los famosos? El concursante del exitoso reality show de Telemundo mantiene un noviazgo con una joven de nombre Stefani. Mira las románticas imágenes de la pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Rodríguez José Rodríguez y su novia | Credit: Instagram Steff Hansson; Telemundo Mientras que unos famosos entraron a vivir la experiencia de La casa de los famosos (Telemundo) estando solteros, como Aylín Mujica, Arturo Carmona o Paty Navidad, por mencionar algunos, otros se embarcaron en la aventura teniendo pareja. Este último es el caso del colombiano José Rodríguez, quien se definía en su video de presentación como un hombre "muy divertido", "extrovertido" y "muy mujeriego". "Me es muy difícil tener una amistad con una mujer porque siempre se acaban involucrando esas cosas que, bueno, ustedes ya saben. Yo no soy falso, cualquier incomodidad se me nota. Y sí, no me gustan las mentiras y si yo digo algo es porque las cosas realmente son así. No le vengo a hacer el camino fácil a nadie, mi objetivo es claro: mi objetivo es ganar", compartió. José Rodríguez José Rodríguez, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Si algo ha dejado claro José Rodríguez durante su participación en el exitoso reality show de Telemundo, tras más de un mes de concurso, es lo mucho que ama y respeta a su novia. Pero, ¿quién es la mujer que conquistó su corazón? José Rodríguez José Rodríguez y su novia | Credit: Instagram Steff Hansson Su nombre es Stefani Hansson y juntos han venido construyendo una hermosa historia de amor. Stefani Stefani, novia de José Rodríguez | Credit: Instagram Steff Hansson "Que dicha compartir esta vida contigo compañero. Amor de todas mis vidas, mi norte y soporte", escribió Stefani en octubre de 2022 a través de su perfil de Instagram junto a una serie de imágenes de lo más románticas en las que aparece en compañía de José. La casa de los famosos José Rodríguez Left: José Rodríguez y su novia | Credit: Instagram Steff Hansson Right: José Rodríguez y su novia | Credit: Instagram Steff Hansson "Mi persona vitamina", fueron las palabras con las que compartió otra instantánea que publicó este martes en la que nuevamente se les puede ver de lo más felices y enamorados. Jose Rodriguez José Rodríguez Left: José Rodríguez y su novia | Credit: Instagram Steff Hansson Right: José Rodríguez y su novia | Credit: Instagram Steff Hansson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stefani no ha dejado de apoyar a su novio en esta aventura televisiva que emprendió el pasado 17 de enero. Aunque no han vuelto a tener contacto desde entonces, la joven le pudo enviar un romántico mensaje en video semanas atrás coincidiendo con el día de San Valentín que emocionó mucho a José, como se pudo ver en su momento en el reality show. José Rodríguez José Rodríguez y su novia | Credit: Instagram Steff Hansson "Quiero que sepas que no solamente en este día sino que desde que me levanto hasta que me acuesto te llevo en mi pensamiento, que todos te echamos muchísimo de menos, que no te haces una idea del apoyo tan increíble que estás recibiendo, no solamente por parte de nuestra familia y amigos sino de muchísima gente que ha logrado ver en tu mirada, en tu sonrisa eso tan hermoso que tenés en el corazón mi vida", expresó Stefani. "Me resta por decirte que no nos vamos a ver pronto porque estoy segura que vas a llegar a la final porque lo mereces porque el propósito y el plan que Dios tiene para ti es inmenso. Te amo, te extraño, sé fuerte, sé tú".

