¿Quién es el famoso ex de Dania Méndez de La casa de los famosos? "Estaba muy enamorada, como nunca", reconoció la influencer mexicana en el exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos 3 (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO No hay edición de La casa de los famosos (Telemundo) sin amor y este año la gran historia de amor en la casa más famosa de la televisión hispana la protagonizan Arturo Carmona y Dania Méndez. "En las últimas semanas, Dania y Arturo han pasado de todo: amor, desamor, celos, distancia y ahora son compañeros de la suite", contaba este domingo Héctor Sandarti, conductor del exitoso reality show de Telemundo, en la edición dominical de La casa de los famosos. Carmona está convencido de que Dania y él están fluyendo "para bien". "Sí creo que tenemos el mismo objetivo de que podríamos tener una futura relación", confesaba recientemente el actor mexicano. "Hemos tenido una comunicación clara y eso ayuda mucho a estar en el mismo objetivo". Dania Méndez Dania Méndez y Arturo Carmona en La casa de los famosos 3 (Telemundo) | Credit: Instagram La casa de los famosos De fluir finalmente su historia de amor, Carmona no sería el único artista con el que Dania se daría una oportunidad en el amor. Poco antes de entrar a La casa de los famosos, la influencer mexicana, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en el programa de telerrealidad Acapulco Shore 7, mantuvo un noviazgo de varios años con un famoso cantante. Dania Méndez Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos 3 (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO "¿Hablamos de boda? Sí, hablamos de boda. ¿Hablamos de hijos? Hablamos de hijos. ¿Hablamos de un futuro juntos? Claro que hablamos de un futuro juntos, pero ahorita los dos estamos muy enfocados en disfrutarnos", contaba en una entrevista a finales de 2020. Pero, ¿quién es su famoso ex? Se trata de Lorduy, actual vocalista del grupo musical colombiano Piso 21. La influencer ha llegado a hablar de él en varias ocasiones dentro del reality show de Telemundo, donde confesó que le había sido infiel. "Yo nunca había dicho que me había sido infiel. Ha sido la traición más cañona que me han hecho", contaba a su compañero José Rodríguez. "Estaba muy enamorada, como nunca". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Lo quieres todavía?", le preguntó su compañero. "No, ya le deseo lo mejor. Le deseo el bien, pero enamorada ya no. Y si lo volviera a ver estoy tan decepcionada… Cuando alguien te decepciona es más rápido de que se te salga la persona", reconoció Dania, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram.

