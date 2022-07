Conoce a Daniella Navarro, la actriz que ha dado la gran sorpresa en La casa de los famosos Directa y sin pelos en la lengua, la actriz de telenovela se ha abierto camino a brazo partido para colarse en la recta final del reality, ¿ganará el gran premio de los $200,000? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz venezolana Daniella Navarro ha dado la gran sorpresa de la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) al colarse entre sus finalistas tras la undécima gala de eliminación. Ha sido una reñida temporada que ha visto el drama traspasar sus paredes hacia la vida real generando impactantes declaraciones de exconcursantes como Niurka Marcos o incluso la amenaza de demanda por parte de sus indignados familiares del actor Nacho Casano. Parte del éxito de Daniella consiste en su personalidad explosiva y su estilo directo sin pelos en la lengua. Además está el hecho de que Navarro es una veterana de la televisión que cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de las telenovelas especialmente debido a su fructífera colaboración con Telemundo desde su debut con la cadena en el 2012. Sus variados personajes en historias como Tierra de Reyes, Corazón valiente o Marido en alquiler, han dejado huella y la han colocado poco a poco en una de las actrices favoritas del género. Esto se ha hecho patente con el apoyo de sus fans en redes e incluso con el apoyo de celebridades como Gaby Espino y Roberto Manrique, quienes sin empacho han demostrado su apoyo por Daniella como su favorita para coronarse como la ganadora de La casa de los famosos. A pesar de las lágrimas, las confesiones avasalladoras y los momentos sorprendentes que se han vivido dentro de la casa más famosa de la televisión hispana, Daniella ha sabido salir adelante y seguir comandando al "Batallón Navarro" como llama de cariño a su ejército de fans. También ha sabido encontrar cómplices y buenos e insospechados amigos a lo largo de esta experiencia, como la amistad que ha desarrollado con la abogada y presentadora peruana Laura Bozzo con quien apareció este lunes por la noche tras la pasada eliminatoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ugiella Urbina Navarro, la hija de Daniella Navarro, es toda una estrella en redes sociales y en Instagram cuenta con más de un cuarto de millón de seguidores: Daniella también es CEO de la agencia y productora teatral Hispano Medio que trabaja con talento hispano. Este es sin duda un momento triunfal para la venezolana quien luego de una pausa de varios años para dedicarse a sus labores como madre, retomó su carrera en 2018. Dicho retorno ocurrió gracias a Mi familia perfecta, donde Navarro compartió cartel con Jorge Luis Moreno y Sabrina Seara. Desde entonces su actividad ha sido imparable y su batallón de fans no ha hecho más que crecer. ¡Ahora veremos si a su lista de éxitos suma la corona de La casa de los famosos y su codiciado premio de $200,000 dólares!

