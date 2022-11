¿Qué va a pasar con el programa matutino de Telemundo? El show mañanero de la cadena hispana atraviesa una etapa de "reestructuración" que ha desembocado en una ola de despidos. ¿Qué sucederá? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Stephanie Himonidis y Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Telemundo La mañana de Telemundo está atravesando una etapa de reestructuración interna que ha dado como fruto una nueva ola de despidos entre sus conductores, empezando por 'Chiquibaby'. "La gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir", explicaba la conductora mexicana este martes en su programa de radio, donde se sinceró sobre el fin de su etapa con la cadena hispana. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Mezcalent Una reestructuración que también desembocó en la salida de las mañanas de Telemundo de Quique Usales, quien ahora pasará a formar parte del equipo de Noticias Telemundo. "Son cambios. Fue un año muy lindo, donde hice muchas cosas divertidas y me levanté muy temprano. Ahora tengo otro proyecto que es hacer entretenimiento en los noticieros y me encanta", expresó el conductor de origen argentino a través de sus historias de Instagram. Quique Usales Quique Usales | Credit: Mezcalent Pero, ¿qué va a pasar ahora con el programa matutino de Telemundo? Aunque la compañía no ha revelado cuáles son sus planes, Usales adelantó este martes a través de sus historias de Instagram que "el show continúa renovado, con más entretenimiento". "[El programa] no terminó, regresan pronto con otros presentadores", explicó. Adamari López 'Chiquibaby', Adamari López y Quique Usales | Credit: Mezcalent Pero, ¿quiénes van a ser sus nuevos conductores? "Ni idea, no sé, no pregunté", señaló el presentador y reportero. La pregunta que muchos se hacen es si Adamari López, quien solo en la red social Instagram supera los 8 millones de seguidores, estará en la nueva etapa del programa. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni la cadena ni la presentadora puertorriqueña han confirmado nada al respecto, pero se sabe que la también actriz de 51 años sigue formando parte de las filas de Telemundo. "Viene una nueva etapa del programa", dijo Adamari la semana pasada. "Ojalá que estemos ahí compartiendo con ustedes y en esta nueva etapa hay que darle la bienvenida a todas las personas que se nos unan, si es que estoy ahí verdad", agregó dejando así en el aire su participación. People en Español se puso en contacto con Telemundo para obtener más información al respecto pero no obtuvimos respuesta.

