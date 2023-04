¿Qué va a pasar con el lugar de Adamari López en Hoy Día? Muchos se preguntan qué sucederá con el lugar que ocupaba la carismática conductora puertorriqueña en el programa matutino de Telemundo. ¿Habrá reemplazo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; conductores de Hoy Día | Credit: Instagram (x2) La inesperada salida de Adamari López de Hoy Día ha puesto el foco de atención en el programa matutino de Telemundo. Los rumores sobre lo que sucederá con el lugar que ocupaba la carismática conductora puertorriqueña no se han hecho esperar en las redes sociales y programas de chismes. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza para integrarse al show matutino de la cadena hispana ha sido el de Juan Rivera, el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera. El exhabitante de La casa de los famosos (Telemundo) reconocía recientemente en el programa Chisme no like (YouTube) que se encontraba en negociaciones para integrarse al espacio mañanero, aunque dejaba claro que no sería como reemplazo de Adamari. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet "Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva", comentaba Juan la semana pasada en el show que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain. Pero, ¿qué va a pasar finalmente con el lugar que ocupaba Adamari? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet ¿Habrá reemplazo para la que fuera una de las grandes estrellas de las mañanas de Telemundo? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet People en Español se puso en contacto con la cadena para conocer si Juan Rivera se va a integrar al equipo de conductores de Hoy Día y si Adamari tendrá reemplazo. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet La respuesta que recibimos, sin embargo, no fue lo suficientemente esclarecedora. "Los conductores del programa siguen siendo Daniel Arenas, Lissette 'Chiky Bombom' Eduardo, Penélope Menchaca y Andrea Meza", se limitaron a respondernos desde Telemundo. La cadena añadió que el show cuenta además "con la participación especial de conductores invitados tales como Frederik Oldenburg y Juan Rivera, entre otros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

