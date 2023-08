¿Qué sucedía en Despierta América mientras Carlos Calderón debutaba en Hoy Día de Telemundo? El programa matutino de Univision inició la semana con un 'regreso' y una 'primicia'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta Ameríca Carlos Calderón en Hoy Día; Despierta América | Credit: Instagram Dio Lluberes; Despierta América A 7 meses de su salida de Univision, Carlos Calderón regresó este lunes a la televisión de la mano de Telemundo. El presentador mexicano estuvo esta mañana como conductor invitado en el programa matutino Hoy Día, la competencia directa de Despierta América (Univision). El extalento de Univision condujo junto a Daniel Arenas, Penélope Menchaca y Andrea Meza el espacio mañanero contra el que compitió durante años por el rating mientras formaba parte del equipo de presentadores de Despierta América. "Hoy día empecé algo nuevo. Gracias a todos por las porras", escribió Calderón desde su cuenta de Instagram junto a una foto en la que posa de lo más sonriente desde el estudio de Hoy Día. Hoy Día Carlos Calderón en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos Calderón Pero, ¿qué sucedía en Despierta América mientras el conductor debutaba en Hoy Día? Despierta América Conductores de Despierta América este lunes | Credit: Despierta América El programa que presentan habitualmente Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y compañía ofreció a los televidentes, como cada día, un show repleto de información y entretenimiento ¡con un 'regreso' y una 'primicia' incluidos! Despierta América Conductores de Despierta América este lunes | Credit: Despierta América El regreso de Alan Tacher Tras sus merecidas vacaciones en familia, Alan Tacher regresó esta mañana al estudio del programa que produce Luz María Doria. Al conductor lo acompañaban Francisca, Raúl González, Jessica Rodríguez, Jomari Goyso y Satcha Pretto en las noticias. Despierta América Alan Tacher este lunes de regreso en Despierta América | Credit: Despierta América "Good morning por la mañana, gracias por amanecer en compañía de Despierta América", dijo Raúl nada más iniciar el show. "Y es lunes familia y el cuerpo lo sabe y les hemos preparado tremendo programa esta mañana, les va a encantar", agregó por su parte Jessica. La gran ausente fue Karla Martínez, quien no estuvo en el programa. Una primicia Despierta América destapó este lunes en exclusiva a los jueces de la nueva temporada de Mira quién baila, cuyos ocho concursantes famosos fueron destapados la semana pasada. "En primicia te presentamos aquí primero a los jueces de Mira quién baila", se anunció desde los titulares del programa. Roselyn Sánchez, Bianca Marroquín e Isaac Hernández serán los encargados de valorar cada domingo el desempeño de las celebridades en la pista de baile. Mira quién baila La Revancha se estrenará este otoño en el prime time dominical de Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué sucedía en Despierta América mientras Carlos Calderón debutaba en Hoy Día de Telemundo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.