¿Qué sucede con Sin rollo tras la salida de Carlos Calderón de Despierta América? El presentador mexicano se encargaba de moderar habitualmente cada mañana la mesa de debate de la popular sección del programa matutino de Univision. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón Carlos Calderón se dejó ver por última vez en Despierta América el pasado martes 10 de enero. Este miércoles, para sorpresa de muchos, el carismático conductor mexicano ya no apareció en el programa matutino de Univision. Aunque al aire no se dijo nada sobre el motivo de su ausencia, la cadena hispana confirmó horas más tarde a través de un breve comunicado su salida de la compañía. "El presentador de Despierta América, Carlos Calderón, dejará Univision. Agradecemos a Carlos por sus contribuciones y dedicación a Univision y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros", declaró la cadena a People en Español tras preguntarle sobre lo sucedido. El conductor, por su parte, hizo sus primeras declaraciones al respecto a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró agradecido por haber podido despertar a América por tantos años. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón "Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia", escribió el presentador ante sus más de 300 mil seguidores. Aunque tenía intervenciones durante todo el programa, Carlos jugaba un papel importante dentro del show como conductor de una de las secciones más populares, Sin Rollo. El presentador se encargaba habitualmente de moderar cada mañana la mesa de debate en la que diferentes personalidades opinan sobre los temas del día que han estado en boca de todos. Carlos Calderón Carlos Calderón en 'Sin Rollo' | Credit: Instagram Carlos Calderón Pero, ¿qué sucederá ahora con la conducción de esa sección? Carlos Calderón Carlos Calderón en Sin rollo | Credit: Instagram Carlos Calderón Por lo pronto, este miércoles fue su compañero Alan Tacher quien se puso al frente de Sin rollo. Alan Tacher Alan Tacher en Sin rollo | Credit: Instagram Alan Tacher SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios de los televidentes, por supuesto, no se hicieron esperar en las redes sociales. "Se extraña a Carlitos, sin él no es lo mismo Sin rollo", opinó una televidente. "No hay Sin rollo sin Carlitos Calderón", escribió otra persona.

