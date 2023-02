¿Qué sucede con el lugar de Ana Jurka en En casa con Telemundo tras su salida del show? Carlos Adyan inició este lunes el show muy bien acompañado por dos conductoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Jurka Ana Jurka y Carlos Adyan en 2022 en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Ana Jurka concluyó el pasado viernes su etapa como conductora del show de entretenimiento de las tardes de Telemundo, En casa con Telemundo. "Hoy no me voy de la compañía, pero dejo este show que me hizo crecer tanto. Me voy con mucho agradecimiento pero es imposible para mí no sentirme triste. Disculpen mis lágrimas, generalmente me ven fuerte, pero hoy me rompí", compartió a través de las redes sociales. "Te vamos a extrañar mucho" o "el show no será lo mismo sin ti", fueron algunos de los incontables mensajes de cariño que no tardó en recibir la presentadora tras su último día al aire. Ana Jurka Ana Jurka, exconductora de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Ana Jurka La salida de Jurka dejó un vacío grande en el show que también conduce desde sus inicios Carlos Adyan. Pero, ¿quién será ahora la nueva compañera del conductor puertorriqueño? Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan Adyan inició este lunes el programa acompañado por dos guapas presentadoras cuyos rostros son ya muy familiares para la audiencia del show: Aleyda Ortiz y Andrea Meza. Aleyda ya venía conduciendo el show desde el año pasado, mientras que Andrea era un rostro fijo del programa hasta que en diciembre del año pasado se unió al equipo de conductores de Hoy Día. Aun así, nunca se desvinculó por completo de En casa con Telemundo. Ahora, la que fuera Miss Universo compaginará su trabajo en Hoy Día con la conducción del programa de las tardes. Aleyda Ortiz Andrea Meza Left: Aleyda Ortiz, conductora de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Right: Andrea Meza, conductora de En casa con Telemundo y Hoy Día | Credit: Instagram Andrea Meza "Andrea se queda en los dos programas. Ella va a estar en Hoy Día y también en En casa con Telemundo", confirmó este lunes Aleyda a través de sus historias de Instagram. "Así que yo estoy supercontenta porque a Andrea yo la adoro, me encanta. Amo que es superbella, amo que es superalta como yo y las dos nos podemos arreglar, de verdad que Andrea es una persona superdulce, superbella y una gran compañera". Algo salió mal. Un error ha ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trío estelar La que fuera ganadora de la octava temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina no puede estar más feliz del trío de conductores que forma junto a Adyan y Mesa ya que "todos nos conocemos y nos llevamos bien genuinamente", aseveró. "Es una gran bendición porque no siempre pasa así en la televisión. Ustedes han escuchado todas las historias de personas que antes que nosotros han vivido cosas difíciles y demás, así que de verdad yo me siento bien bendecida, bien agradecida", expresó Aleyda. En casa con Telemundo se transmite a las 2 p. m., hora del Este, por Telemundo.

