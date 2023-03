¿Qué hacía Ximena Duque en las instalaciones de Univision? La actriz y empresaria colombiana se dejó ver este miércoles en las instalaciones de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque en las instalaciones de Univision | Credit: Instagram Ximena Duque Aunque no es su prioridad en este momento de su vida en el que triunfa como empresaria, Ximena Duque siempre ha dejado claro que no está cerrada a regresar a la televisión. "Cuando me preguntan si voy a volver a la televisión siempre digo [que] si es un personaje y un proyecto que de verdad me mueva y que para mí amerita salir de mi casa lo hago feliz", declaraba en mayo de 2022 la actriz y empresaria colombiana. Duque, de hecho, se encontraba el año pasado "en negociaciones" para retomar su carrera en la televisión. Las negociaciones, sin embargo, no llegaron a buen puerto. "He estado por volver unas cuantas veces, pero la verdad es que para salir de mi casa tiene que haber un buen presupuesto porque ya no estoy para hacer las cosas solo por amor al arte". Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque La actriz, quien fuera durante varios años uno de los rostros más populares de la pantalla de Telemundo, sorprendió a muchos al dejarse ver este miércoles en las instalaciones de Univision. ¿Será que trae un proyecto entre manos con la cadena hispana? Ximena Duque Ximena Duque en las instalaciones de Univision | Credit: Instagram Ximena Duque Nada más lejos de la realidad. Aunque a muchos les hubiera gustado que la respuesta fuera diferente, lo cierto es que el motivo que llevó este miércoles a Ximena a acudir a las instalaciones de Univision es otro muy distinto. Ximena Duque Ximena Duque en las instalaciones de Univision | Credit: Instagram Ximena Duque ¿Qué hacía entonces Ximena Duque en Univision? Ximena Duque Ximena Duque en las instalaciones de Univision | Credit: Instagram Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria estuvo como invitada en la revista informativa La voz de la mañana que conduce Paulina Sodi hablando en compañía de la doctora Acosta Then sobre el reciente lanzamiento internacional del programa 'Mujer Súper Salutte Feliz', del cual es embajadora. Ximena Duque Ximena Duque en Univision | Credit: Instagram Ximena Duque Un programa que tiene como propósito empoderar a la mujer, algo que siempre ha perseguido Ximena con su faceta como empresaria.

