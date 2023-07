¡De reina a reina! ¿Qué ganadora de NBL está ocupando el lugar de Aleida Ortiz en En casa con Telemundo? La presentadora puertorriqueña se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Europa junto a su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz, conductora de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Las vacaciones de verano llegaron para Aleyda Ortiz. La copresentadora del programa En casa con Telemundo eligió el continente europeo para desconectar de la rutina y seguir construyendo memorias junto a su esposo, el asesor financiero Ricardo Casanova. La conductora, quien el año pasado comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera de la mano de Telemundo tras más de un lustro siendo talento exclusivo de Univision, donde se dio a conocer gracias a su participación en Nuestra Belleza Latina, está disfrutando de unos días mágicos en diferentes ciudades de Europa. Siempre activa en las redes sociales, Aleyda ha hecho testigos a sus cientos de miles de seguidores de algunos de los inolvidables momentos que está viviendo en compañía de su pareja con las diferentes imágenes que ha estado compartiendo desde su llegada. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz y su esposo en España | Credit: Instagram Aleyda Ortiz La presentadora se ha dejado ver visitando emblemáticos lugares de Barcelona, España. "Amando el verano", escribió junto a una serie de instantáneas. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en Barcelona, España | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en Barcelona, España | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Tras varios días en Barcelona, Aleyda y su pareja pusieron rumbo a Oporto, Portugal. "Enamorada de este lugar. Mi primera vez aquí", compartió la conductora. ¿Y su lugar en En casa con Telemundo? Mientras Aleyda disfruta de sus vacaciones, otra reina de Nuestra Belleza Latina se encarga de amenizar junto con Carlos Adyan y Andrea Meza las tardes de Telemundo. Hablamos de Greidys Gil, quien ganó el reality show de Univision en el año 2009. Greidys Gil Greidys Gil en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Greidys Gil "Sí que me estoy gozando este show", escribió desde su perfil de Instagram junto a una serie de imágenes en las que posa desde el estudio de En casa con Telemundo. Greidys Gil Greidys Gil en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Greidys Gil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Greidys llevaba varios años alejada de la televisión ya que ha estado dedicada por completo a su faceta como mamá. "Tengo la bendición de tener 2 hijos que están chiquitos, Lucas de 7 años y Grace de 5, y estos últimos años he estado dedicada a ellos, educándolos, enseñándoles buenos valores en esta sociedad que cada vez está más cambiante y llena de retos para todos nosotros como padres, así que yo disfruto mucho estar con ellos", contó semanas atrás en el programa La mesa caliente, también de Telemundo, donde estuvo durante varios días de conductora invitada.

