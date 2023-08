¿Qué extalento de Univision está ocupando el lugar de Aylín Mujica en La mesa caliente? La actriz cubana se ausentó del show de las tardes de Telemundo para grabar la segunda temporada del reality show Secretos de villanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Aylín Mujica; Giselle Blondet y Verónica Bastos, conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram Aylín Mujica; La mesa caliente Desde que Alix Aspe decidiera dejar a principios de mayo su posición como copresentadora de La mesa caliente tras no llegar a un acuerdo con la compañía durante la negociación de su contrato, su lugar en el programa, salvo en contadas ocasiones, ha sido ocupado por la actriz cubana Aylín Mujica, quien participó en la tercera temporada de La casa de los famosos. La semana pasada, sin embargo, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Marina y Corazón valiente se alejó del programa que conducen desde 2022 Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos para embarcarse en una nueva aventura profesional: las grabaciones de la segunda temporada del reality show Secretos de villanas. La actriz se encuentra desde el pasado miércoles en Canadá grabando junto a Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Cynthia Klitbo, Sarah Mintz y Laura Zapata los nuevos episodios de esta producción de Canela TV. Aylín Mujica Aylín Mujica en las grabaciones de Secretos de villanas 2 | Credit: Instagram Aylín Mujica "No se imaginan la sorpresa que les tenemos preparada, pero ¡regresa Secretos de villanas para la segunda temporada y todas regresamos con una nueva villana", anunció días atrás Mujica desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores. Aylín Mujica Aylín Mujica en las grabaciones de Secretos de villanas 2 | Credit: Instagram Aylín Mujica Aylín Mujica Aylín Mujica en las grabaciones de Secretos de villanas 2 | Credit: Instagram Aylín Mujica Aylín Mujica Aylín Mujica en las grabaciones de Secretos de villanas 2 | Credit: Instagram Aylín Mujica Aylín Mujica Aylín Mujica en las grabaciones de Secretos de villanas 2 | Credit: Instagram Aylín Mujica En su lugar, este lunes La mesa caliente recibió a una nueva conductora que ya se ha dejado ver en otras ocasiones en el show de las tardes de Telemundo. Hablamos del extalento de Univision, Greidys Gil, quien ganó en 2009 la tercera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. Greidys Gil Greidys Gil en La mesa caliente | Credit: Instagram Greidys Gil "Agradecida de poder hacer lo que me gusta y apasiona", escribió la conductora y actriz cubana junto a una imagen que publicó este lunes a través de su cuenta de Instagram en la que posa de lo más sonriente desde el estudio de La mesa caliente. Greidys Gil Greidys Gil en La mesa caliente | Credit: Instagram Greidys Gil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blondet, quien vio nacer en su día la carrera televisiva de Greidys en Nuestra Belleza Latina, no puede estar más feliz de compartir pantalla con ella en La mesa caliente. "Qué lindo tenerte con nosotras. Te quiero mucho", comentó la presentadora en su publicación. La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

